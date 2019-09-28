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﻿新任爸媽福利 育兒用品三折入手

2019-09-28 列印
﻿新任爸媽福利 育兒用品三折入手
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伊瑪牌 KAWAII雙瓶暖奶器 原價$239優惠價$99 （只限沙田/大埔/荃灣電器屋）
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Casablanca 12件嬰兒牀品套裝 原價$1,299 優惠價$499
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Amor 初生嬰兒5件套裝 原價$819優惠價$499
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        由即日至10月10日，一田百貨六間分店均同步舉行「秋日BB用品展」，提供低至三折優惠，讓各位爸媽乘機入貨！文：Lanita　部份圖片：陳鐵剛

        　　一田百貨現正舉行BB用品展，各類嬰兒用品如奶粉、BB車、牀具用品都有折扣優惠，其中包括KAWAII雙瓶暖奶器和超可愛的Casablanca十二件嬰兒牀品套裝，低至四折有交易，方便新任爸媽輕鬆喂奶和佈置可愛的BB牀。如果持有一田信用卡及成為會員，更可享額外九五折，精打細算的爸媽們可別錯過！

一田百貨（沙田、大埔、荃灣店）、一田超市（屯門、觀塘、將軍澳店）

網址：www.yata.hk
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