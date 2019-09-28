﻿iPhone 11 超廣角開拍

新一代 iPhone 11系列開賣旋即引起回響，新增超廣角鏡頭固然是焦點，事實新作帶來的影拍體驗，非單純角度更多變化，由取景到按快門，夜攝至自拍皆有驚喜，配合iOS 13重新設計的相片瀏覽，以及大量影像編輯功能，簡直將手機升格成專業影拍利器。



文、圖：B1807查詢：Apple/800 908 988



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Super Retina XDR畫質亮眼



iPhone 11系列在機身細節上，有許多不同之處，先說定位親民的iPhone 11，配備6.1吋LCD芒，玻璃鏡面的鋁金屬機身備有黑、白、綠、黃、紫、紅共六色，賣相悅目搶眼。至於定位旗艦的5.8吋iPhone 11 Pro及6.5吋iPhone 11 Pro Max，除了用磨砂玻璃鏡面，機身亦是手感更佳的不鏽鋼，OLED面板在全新Super Retina XDR Display技術加持下，畫質更見鮮艷明亮，配合新iPhone全面升級至支援Spaital Audio及Dolby Atmos音效，經《Apple TV》播放4K HDR電影，畫質之扎實媲美大電視，喇叭音量亦較上代響亮。說到手機效能，iPhone 11系列均採用A13 Bionic處理器，運算速度及圖像處理更快不在話下，功耗卻進一步下降，配合iOS 13系統，三款新作續航力均比上代有所提升，尤其iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，且隨機附有18W USB-C快速充電器。



夜間模式自動偵測



iPhone 11系列另一突破是配備13mm超廣角鏡頭，如今iPhone 11升級至超廣角+廣角雙鏡，iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max則進身三鏡行列，超廣角、廣角及遠攝兼備，成像更扎實，廠商更開發全新取景介面配合，快門也注入新功能，即使在相片模式，長按即可進行錄影，向右滑動更可鎖定，若將快門向左滑則是連拍。取景介面還增設框外構圖，簡單來說，當以廣角主鏡拍攝，超廣角也同步運作，並把更廣的景物顯示在取景框外，拍友可即時參考。iPhone 11系列預載了新一代Smart HDR，且增設夜間模式（Night Mode），當手機偵測到低光環境，即會自動開啟夜間模式，用戶可按情況自行調校時間，實在夜攝進步之大，可見於新作在近乎全黑的拍攝環境，仍可拍出清晰主體。說到拍片，iPhone 11系列錄影時支援Audio Zoom變焦收音，現連12MP前鏡也可拍得4K/60p，甚至開啟超慢動作模式自拍，錄下效果有趣的Slofie。



