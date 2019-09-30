﻿nova 5T48MP四鏡新貴

趕在自家壓軸旗艦Mate30系列來港前，HUAWEI先行派遣中階新貴nova 5T上陣，試圖以不失時尚的造型、高階效能、扎實的48MP四鏡組合，以及進取的定價，打年輕用戶的主意。



文、圖：B1807



查詢：HUAWEI/8128 8810



6.26吋開孔全熒幕



相隔大半年，HUAWEI終於為走年輕路線的nova系列帶來新成員nova 5T，一如年初開賣的nova 4，新作沿用開孔式FHD+全熒幕（解像度2,340×1,080），屏佔比達到91.7%，畫面尺寸縮小一點至6.26吋，配合機側指紋開關，手感大小與解鎖流暢度均令人滿意。效能方面，nova 5T採用與同廠P30系列同級的Kirin 980 AI處理器，內置8GB RAM及128GB儲存容量，系統運算表現屬旗艦級之餘，更支援最新的GPU Turbo 3.0圖像處理加持技術，打機一樣有好表現。值得一提的是，新作不但繼續配備3,750mAh大容量電池，且支援自家22.5W SuperCharge快速充電，只需30分鐘即可把電量由0%充至約50%。



4cm超微距近拍



除了效能媲美旗艦，nova 5T的影拍實力也直迫同廠高階型號，先是裝有同級鮮見的後置四鏡組合，分別是感光元件達1/2吋的48MP廣角主鏡、擁有F2.2光圈的16MP超廣角、2MP微距及2MP景深鏡頭，四鏡互相配合之下，既可拍出超高像素的廣闊景色，又可拍得景深自然的人像，甚至在4cm最近對焦距離下，捕捉令人驚訝的超微距相片。至於前置，新作也配備32MP自拍鏡頭，支援像素四合一提升吸光能力，哪怕在昏暗環境，一樣可拍出清晰明亮Selfie。



手機以外，HUAWEI將於下月推出新一代智能手錶WATCH GT 2，錶面備有42mm及46mm兩款大小選擇，賣點是率先用上Kirin A1處理器，藍牙連接穩定之餘，還具備低時延、低功耗的表現，配合智能省電技術2.0，續航力大為提升，以46mm款式為例，最長可連續使用兩星期，相當誇張。