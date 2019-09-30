﻿千載名剎 鶴岡八幡宮

日本神奈川縣鎌倉（Kamakura）地區，有許多寺廟、神社及古蹟，是個古意盎然的地方。要數箇中最受歡迎的宗教聖地，一定是由JR鎌倉站信步可達的鶴岡八幡宮，這家始建於鎌倉時代的神社，在過去近千年來一直默默守護着鎌倉，吸引絡繹不絕的善信來訪。



文、圖：林逸



莊嚴神聖 驚艷連場



在鎌倉，有鎌倉大佛的豪德寺及可看到十一面觀音像的長谷寺，都是極具人氣的宗教聖地，可是說到交通最方便、最受歡迎及最具代表性的，始終還是鶴岡八幡宮。當大家抵達作為古都鎌倉門戶的JR鎌倉站，除可找到被視為門前參道的熱鬧商店街小町通，沿着若宮大道前行約十分鐘，先後經過三個大鳥居，雄偉神聖的鶴岡八幡宮便在眼前。



鶴岡八幡宮，據說是在1063年由源氏一族的源賴義始建，當年源賴義把京都石清水八幡宮的氏神請到鎌倉南部的由比ゴ浜（由比之濱）供奉，作為家族的守護神。1180年，建立鎌倉幕府的大將軍源賴朝將鶴岡八幡宮遷至現址及加以擴建，變成今日的模樣，並通過供奉應神天皇、神功皇后及比賣神等神祇，鎮守着關東地區甚至整個國家，建立起鶴岡八幡宮的神聖地位，以及把八幡宮的信仰傳播到日本各地。



跟日本不少神宮、神社相比，鶴岡八幡宮絕對予人有驚艷的感覺，全因鶴岡八幡宮整體結構工整，並有層層遞進的觀感，好像走過三座鳥居後，便可看見漂亮的拱橋太鼓橋，雖然太鼓橋現已被竹籬攔着，不能通行，可是訪客仍可從橋梁的左右兩側走過，順道欣賞兩邊合稱為源平池的源氏池及平家池的閒逸景致，以及按時盛放的蓮花美景。要留意是在池東面的島上，便可找到旗上弁財天社及政子石等祈福好去處，而在西側便是型格的池景咖啡茶座風之杜，同樣值得一遊。



鶴岡八幡宮



地址：神奈川縣鎌倉市雪ノ下2-1-31 電話：81 467 22 0315



交通：由JR鎌倉站徒步約十分鐘 網頁：www.hachimangu.or.jp