﻿世紀榮耀號 郵輪啟航遊長江

若你正計劃到長江三峽遊玩，那便不妨記下世紀榮耀號（Century Glory）的名字，這艘在上月由上海國際客運中心首航的船隻，正是有史以來在長江三峽穿梭的最大觀光郵輪，客人置身這艘「移動豪華酒店」，更可賞盡長江流域的好風光。



文、圖：林逸



鳴謝：新華旅遊、重慶冠達世紀遊輪有限公司、重慶新世紀國際旅行社有限公司



三億打造 環保節能



9月9日的上海黃浦江畔，顯得特別亮麗璀璨，全因在上海國際客運中心便停靠着一艘即將首航的全新豪華郵輪世紀榮耀號，這是在長江流域已有二十多年經驗的國內內河郵輪「龍頭」企業、重慶冠達世紀遊輪有限公司斥資約3億元人民幣（約3.3億港元）構建的最新旗艦，而世紀榮耀號也以大約一萬五千噸的排水量及最多六百五十人的載客量，成為目前載客暢遊長江三峽的最大型郵輪。



據了解，連地庫共有八層的世紀榮耀號，不論其一百四十九點九九米的長度、二十一點二米的寬度，以及二十九點六米的高度，都幾乎是要穿越長江一眾橋樑及三峽大壩的郵輪規格極限，長江最大郵輪的美譽已是難被取代。



八種房型 舒適寬敞



作客世紀榮耀號，住得舒適正是箇中特色，原來船上的二百六十間客房合共備有八種房型可供選擇，是目前在長江流域航行中的郵輪中最多房型的一艘，當中面積最小的舷窗客房及內艙客房也有二十四平方米，而附設露台的豪華房及臻選豪華房則有二十六平方米，套房方面，則由行政套房的三十三平方米至總統套房的八十五平方米不等，稱得上是相當寬敞，再加上每間房間都配置有世紀遊輪跟百年寢具品牌King Koil（港譯愛皇健，內地喚作金可兒）合作研製的優質牀墊，配以COTTON USA的牀上用品及毛巾，以及蕎麥枕、決明子枕、護頸椎枕等多元枕頭選擇，以及通過房間的智能電視提供的多元化服務，自然教人住得愜意。



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世紀遊輪最新旗艦「世紀榮耀號」長江三峽六天純玩精華遊（團號：LYBB06DL），10月23日、30日、11月6日、13日、20日及27日出發，團費6,588港元起。



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