﻿清酒粵饌

國福樓早前夥拍Godenya推出的清酒粵饌，配對別具特色，福臨門系列的國福樓傳統粵菜固然不俗，半私房東瀛料理Godenya的Sake Pairing同樣享負盛名，Fifi年前亦曾經在文中分享，主理人Gojima-san通過清酒自身米甜、香氣、酒體等特色，凸顯料理的風味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜國福樓的清酒配對套餐（$2,088連酒/位），招牌前菜鮑魚雞粒酥沿用肉質豐厚而口感細膩的南非鮑入饌，牛油鬆脆酥皮撻底裹着百靈菇及冬菇粒、叉燒及雞粒，結集味道、口感和脂香；至於披着黃金炸衣的椒鹽關東遼參，先經鮑汁炆煮，確保味道甘甜濃郁，再蘸漿香炸，並撒下椒鹽和蒜椒，炸物香口惹味，與10℃冰涼清爽的伊勢三重純米氣泡清酒非常匹配。



大師清酒配華膳



接下來的油泡斑球，以欖角和陳皮為肥美肉爽的老虎斑除腥並添鹹香，配一杯靜岡開運純生米酒，13°C涼涼生酒的淡雅香梨蘋果香氣，正好和陳皮的果香融為一體。接着的龍蝦汁蛋白蒸龍蝦球，恰如東瀛茶碗蒸，底層蒸蛋白配合鮮龍蝦蒸煮，過程中龍蝦精華滲透輕盈滑溜的蛋白層，最後以自家熬煮的龍蝦濃湯增添深度，隨附的十旭日純米大吟釀經陳年而帶微黃色，不但圓潤柔和而醇厚，且微暖而附花雕香醇，正好為鮮甜濃厚的龍蝦蒸蛋白添上不一樣的紹興黃酒風味。緊接着的菜片伴白鴿鬆是經典，乳鴿起肉配合雞肝、竹筍粒、再拌入海鮮醬，以火工炒成鬆，鴿鬆質感滑溜，且惹味而富深度，伴以18°C室溫的長珍純米吟釀生酒，以清酒馥郁米香伴雞肝濃烈的香氣，以及生酒的Crispy口感襯托竹筍的爽鮮。



至於茉莉茶燻雞，沿用肥美嫩滑的龍崗雞入饌，經醃、浸、燻三重工序，過程中淡雅的花茶香氣滲透沿用八角、桂皮、香葉浸煮的龍崗雞，隨伴神龜純米生酒提溫至44°C，吃前單呷八角香氣刺烈，吃罷煄雞再來一口略為降溫的無濾過生酒，八角香氣相對柔和，亦同時體驗同一清酒經溫控釋出的雙重風味。至於傳統寓意喜慶的半素版石榴球，沿用腐皮裹着粟米粒、雲耳粒、菇粒、甘筍粒，佐以足料老雞高湯燙煮，過程上湯精華滲透石榴球，味道鮮甜可喜，配合用上有機米釀製的花啓生酛純米甜清酒配搭，甜美香醇且附台式話梅花雕的風味。嚐罷荷葉飯後，用上腰果蓉替代西式甜忌廉醬夾層的健康蘋果批隨即送上，配合一口涼涼的花巴奈良水酛貴釀酒，兩者的配對出奇地釋出夾雜益力多、蘋果和乳酪的風味，亦同時為是夜晚餐畫上完美句號。



國福樓



地址：中環紅棉路22號美利酒店平台



查詢：3468 8188



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