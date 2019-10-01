﻿長洲人創業 傳承小島文化

有人渴望出外闖天下，有人卻愛回流盡展所長。好像位於長洲小街的「島人源」文創店，由長洲長大的石紀康（阿西）開設，他在上海廣告界打拼多年後回港，為的是將設計與創作融合小島傳統特色，建立本地獨特品牌外，更可傳承長洲歷史文化。



在長洲土生土長的阿西，自小喜愛藝術與繪畫，畢業後一直從事設計工作，機緣巧合下轉戰上海市場，發展廣告設計事業，一做便是十五年。人在他鄉十五年，早已是管理階層的阿西，事業可謂一帆風順，卻突然泛起思鄉之情，很想回流香港，於是毅然收拾行裝，回到長洲生活兼創立自己的設計品牌，更開設文創小店「島人源」。



「其實創業這個想法並非一時衝動，我已想了好幾年，只是要實行還需要構思和計畫，例如開舖位置、產品管理等。」前後計畫了數年，阿西終於在去年選定長洲北社街開設實體小店，「北社街是一條比較傳統的舊街，人流雖不及主街或往海灘路段般多，但卻很有特色，附近是北帝廟，又有街坊福利會。」說實話，小店位置比較幽靜，附近遊人不多，但簇新的舖面卻非常搶眼，與橫街舊舖形成強烈對比。



「島人源」主要售賣T恤，設計靈感源自長洲一些歷史與人物，例如張保仔、鹹魚、漁民等圖案。阿西解釋：「我的太爺以前在長洲醃鹹魚為生，所以我便想到以鹹魚為設計靈感。另外，膾炙人口的張保仔故事亦是長洲典故，將它加入文創設計，變成T恤圖案，特別有意思。」在廣告界打滾多年的阿西，對自己的作品要求甚高，光是找尋質地好的材料已費盡心思，最後找來優質日本棉衫的材料，希望做到舒適又耐穿的T恤。現時店內共有十二款圖案T恤供選購，除有成人尺碼，亦有小童款式，因以往有客人來找親子裝，每件T恤售價由一百多元至二百多元，價錢合理。店內另有水樽、環保飲管、Postcard、紙膠卷等產品出售，全部出自阿西手筆。



阿西坦言，創業比打工要兼顧更多事情，例如不停計數、點算開支，幸好長洲租金相對便宜，「當初開業租舖連入貨約花了二十多萬元，雖然至今還未回本，但生意比想像中好。」他亦反思從前在大企業學到的一些觀念，「好像以前在大機構學會了消費者行為學，但原來經營小店並非那一回事，消費很多時講緣份，例如好多客人逛街時看見我們的店，才走入來幫襯。」



文︰Angel 圖︰黃頌偉 查詢︰9409 7801