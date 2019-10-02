  • 2019年10月2日 星期三
  • 32º
  • 59%
熱門： 修例風波929衝突中槍陳同佳實彈槍

日報新聞 > 副刊

﻿舒適復古鞋履

2019-10-02 列印
﻿舒適復古鞋履
Previous Next

　　今個秋冬瀰漫着一陣復古風潮，好像鞋履品牌Jipi Japa亦加入CITY Runner系列，以啡、深藍和米白色為復古配色選調，還有經典條紋細節於鞋跟位置。系列亦不止注重外形設計，在舒適度上亦有考量，例如配有iMemory鞋墊，讓穿着時份外舒適。CITY Runner系列除有王牌超柔軟羊皮打造的知性優雅設計，亦有個性十足的牛皮Laser Cut款式。

　　至於長青的小白鞋，當然是潮人每季必入Item，今季特別選用了大熱的閃石作主題，全系列配備了橡根帶、魔術貼、Lace Up鞋帶不同設計，是喜愛Sporty時尚愛好者的囊中物。查詢︰2440 4738

文︰Angel
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd