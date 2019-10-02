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每日穿搭：穿岀個性比花俏更重要！最新巴黎街拍的印花潮流！

2019-10-02 列印
每日穿搭：穿岀個性比花俏更重要！最新巴黎街拍的印花潮流！
Maisie Williams 和 Reuben Selby 這身英倫格紋印花外套極有校園風，聰明地揀帶紅色的格紋帶來亮點，正好騷岀個性，再加上兩位打孖穿，襯絕！值得一提，樸素經典的校園風與充滿歷史氣息的巴黎街道氛圍極之吻合，有用心揀喎！
狂野個性的Cardi B這身印花穿搭很有非洲原野的感覺！用大地tone貫穿整套花碌碌的動物紋造型，就是印花不顯得花俏的關鍵！
Cardi B同一招又用在另一套Chanel格紋印花穿搭上，令她在巴黎天台上盡顯霸氣！整身都是印花之餘，還要搭上另一種印花格紋都不過於花俏，相信亦是黑白色tone貫切穿搭的功勞！
如果你真係想揀多點顏色的印花，那請你一定要選帶有手繪畫風的印花！這身色彩繽紛的印花one piece有如畫家筆下的花田，相當俏皮少女！
這身個性的印花穿搭好潮啊，相當有巴黎街拍潮人格！就算是整身印花，揀印花時考慮配色外，pattern都要細心選擇，花巧撞花巧，密集撞密集，這樣可以視覺上統一，撞得好都可以好match！而且多變的印花更可為穿搭增添新鮮感。
印花外套令整身造型更活潑！
印花穿搭可說是巴黎街道的潮流！
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這期說到時裝盛事，當然不得不提正在舉行的巴黎時裝週。除了天橋上上演一場場亮麗的時裝秀，同樣矚目的還有巴黎街頭的全球潮人帶來的最新潮流的示範。小編研究發現今次街拍潮人造型都上加入了不少印花元素，藉此展現個性和品味，絕非那種老土的花俏感覺！怎樣才能穿岀個性比純粹花俏更重要，現在就按圖看看街拍潮人的印花穿搭啦！

photo source: ig
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