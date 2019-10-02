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情侶必玩！測試你倆是否打風都打唔甩？！

2019-10-02 列印
情侶必玩！測試你倆是否打風都打唔甩？！
A、咖啡杯盤組：情侶合拍度99% 你倆可以講打風都打唔甩，也很有默契，不需言語，只要一個小動作就猜得出對方心裡在想些甚麼，如果是白瓷咖啡杯，表示你們對彼此毫無隱瞞。
B、啤酒杯和玻璃盤：情侶合拍度25% 你倆彼此的溝通不足，有時根本不瞭解對方在想甚麼，可能因為一言不合就起爭執。你曾有分手的打算，如果出現更好對象，可能馬上就會移情別戀。所以微風吹過都可能令你倆一拍兩散。
C、湯碗與和風小木盤：情侶合拍度70% 你渴望關係更加親密，希望可以天天膩在一起，但是如果太親近了，可能會忽略其他的事。膩在一起並不代表了解，還是需要多溝通。
D、全是盤子：情侶合拍度10% 如果你在測試選這個答案，表示你倆彼此已經沒有任何感情了，如果雙方愛情已不在，就該說出來，別勉強在一起。
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有邊對情侶唔想一世甜蜜如初，一路行到尾！但世事無常，感情事亦唔係你一個人話晒事。情侶之間最緊要講求默契，想知道你倆係咪心靈相通，打風都打唔甩？你倆必定要玩下面測試！測試你哋呢對情侶是否如你所想咁甜蜜如漆！

測試開始：

假設某天，他/她突然拿出一個盒子要送給你，你打開後發現裡頭是餐具組，你認為會是甚麼餐具組合？

　　A、咖啡杯盤組

　　B、啤酒杯和玻璃盤

　　C、湯碗與和風小木盤

　　D、全是盤子

按入圖片看測試結果吧！

Photo source; pinterest

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