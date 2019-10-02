Nancy x Rifle專訪：緣分到了，狗狗自然來！

「領養到Rifle真是一個難得的緣分！」Nancy一向很喜歡狗狗，加上自小家裡也有養狗，並有擔任狗義工的經驗。本來那天去領養中心是打算領養另一隻狗狗，最後互動30分鐘狗狗卻沒反應。正當Nancy失望想離開之際，狗狗Rifle就被中心義工推了進來。



「第一眼看到Rifle，心想狗狗好精靈啊！而且牠會對我擺尾，一雙水汪汪的眼睛瞬間融化了我的心！」Nancy當時立即和義工說，她要嘗試和Rifle相處，看看有沒有機會能領養Rifle！







【Rifle是個友善的小朋友】



「Rifle今年大概1歲多，還是一個小朋友呢！」Nancy用手指親暱地點一點Rifle說。「Rifle性格很乖的，很粘人很友善，牠喜歡和人或其他狗狗玩。而且體力無窮，要瘋狂奔走半個小時，把身體裡的能量抒發出來，所以可以說牠是動靜皆宜。」Nancy笑笑看著Rifle說。



「雖然Rifle不難控制，但一開始領養牠也怕牠不適應。初時牠一到家就不停觀察周圍，想熟悉這個地方。然後因為糧食不合吃，導致排便不理想，我就幫牠換了糧食。沒想到牠還出現身體的毛病，牠總是想咳想嘔、流鼻水、打噴嚏，像有鼻敏感的樣子。我很擔心牠有事，急忙帶牠去看醫生，幸好醫生說很小問題，我才放下心頭大石！」領養才不到一個月，Nancy和Rifle相處得很融洽，Rifle也適應了這個新家。



【領養了狗狗的感受】



領養了狗狗之後，Nancy覺得無論買狗狗或領養狗狗的主人，都一定要承諾照顧狗狗！但如果是領養，心態上要做多一點，例如要多了解狗狗的性格，看書或上網也好，盡量去與狗狗接觸。「第一次和Rifle花時間相處，叫牠牠會有回應，玩玩具也很開心。但我第二次上去領養中心，還是花了差不多2個小時與牠相處，我餵牠吃零食，從中了解牠的性格，並與牠建立關係！」Nancy認為與Rifle相遇是一瞬間的緣分，但要照顧牠，卻是一輩子的事！



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採訪 : Charly Lam, Tina Ng



拍攝 : 褚樂祺



場地提供 : Ruff and Fetch



特別嗚謝 : Nancy Au及友善狗狗Rifle