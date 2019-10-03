﻿英倫名食 鴨腿窩夫

遊客走訪倫敦，少不得會到金融區的商業摩天大樓蒼鷺大廈（Heron Tower）四十樓的餐廳Duck & Waffle，吃鴨腿窩夫兼觀賞壯麗晚霞。這名店開業七年來首次衝出英國，來到香港的中環開設分店，粉絲們正好可以緬懷這倫敦味道。



文：郭悠悠 圖：褚樂琪



糅合多國元素



僅憑藉一道招牌菜「鴨腿窩夫」而聞名天下的Duck & Waffle，其實早年曾在香港舉辦數次快閃活動，試探食客反應。由於參加者口碑不俗，店方遂決定把分店開到香港，並選址同為金融區的中環國際金融中心商場。雖然新店受商場限制，未能如總店般二十四小時營業，讓客人邊吃邊欣賞日出日落的景致，但店子盡量延長營業時間，星期五及六由早上八時開至深夜一時，務求貼近總店做法。



未曾嚐過鴨腿窩夫的，也許對此物何以成名摸不着腦。回溯總店開業時，這道菜以美國南部的炸雞窩夫為靈感，並糅合了法國和亞洲的元素──將炸雞換成油封鴨腿，並用較鹹香的鴨蛋黃，配以白脫牛奶窩夫（Buttermilk Waffle）和鴨肉，風味獨特。這個充滿「混血」風格的美食，在當時頗為前衞，加上餐廳佔據優越的地理位置，因而很快走紅，客似雲來。



食材篩選嚴謹



不過聽曾在倫敦總店當行政主廚的Daniel Barbosa娓娓道來，也許贏得人心的關鍵，在於團隊對食材之篩選嚴謹。「我曾到訪鴨隻供應農莊Creedy Carver，農莊位於英國得文郡（Devon）。當時第一個感覺是，農莊像一個度假村，雞、鴨有很多空間活動。我們團隊很重視動物權益，道理如牧養和牛一樣，牠們受到很好對待，肉質纖維才會細軟。」他說。與總店一樣，香港店現時只用六十至九十天大的鴨隻，經過醃製、風乾，最後以鴨油慢煮，再用熱油炸酥，吃來不會乾巴巴，倒是香濃中帶軟嫩。與窩夫、鴨蛋及芥末籽楓糖漿一起品嚐，鹹甜交集的滋味讓人難忘。



這裏有不少倫敦店人氣菜式，推薦扁豆伴牛油焦糖洋葱及味噌乳酪，豐富滋味。香港店獨有的菜式亦不遜色，就像愛爾蘭蟹肉佐海苔脆片，吃來滿口海洋鮮甜，同樣令人留下深刻印象。



Duck & Waffle Hong Kong



地址：中環金融街8號國際金融中心商場1樓1081舖



查詢：2267 6338