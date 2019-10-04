﻿除塵機械人 鏡頭掃描精準到位

放工回家還要清潔家居，的確疲累。最近有本地品牌推出外置水箱的智能導航除塵機械人，通過Wifi及特有掃描鏡頭自動繪製家居「地形」，用家甚至可用手機App，遙距指示除塵機械人「開工」，解決忙碌都市人的清潔家居煩惱！



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：2578 8813



阿卓爸爸身邊不少朋友買過家居除塵機械人，但效能普遍麻麻，主要原因是不能確定機械人是否每個角落都清潔得到。最近本地品牌Smartech以香港家居環境設計為藍本，推出擁有導航掃描器的智能導航除塵機械人Smart Wifi Navi Robot（型號：SV-8020），最大特色是清潔過程中，機械人前方會以獨有超廣角鏡掃描器繪畫並記錄家居「地形」，然後進行清潔，完成後又會在系統內繪畫一幅「已清潔地圖」，用家只須通過智能手機App，就可遙距知道家中哪個角落未清潔，然後控制機械人到指定位置工作。



備全新抽風系統



Smartech的智能導航除塵機械人前方設有類似汽車自動駕駛的鏡頭，其用途並非攝錄，而是掃描家中牆角及家具位置，幫助計算完整地圖。一般家居吸塵機械人只靠雷射感應器計算路線，有機會不斷重複某幾個位置，鏡頭掃描則可讓系統對比影像。阿卓爸爸在辦公室內試用，當中有大量辦公椅及儲物櫃，結果發現SV-8020的清潔路線相當精準。



此機另一賣點是全新抽風系統，傳統設計多是設在機身後方，吸力會因多餘管道減低，但SV-8020設計是置於集塵盒下方，風力相對強勁，在地毯上使用能有效吸走毛髮纖維。機身底部亦具有獨立抹地功能，附設水箱及微孔清潔抹布，吸塵期間，清水會自動流入抹布，效率極高。電池續航力方面，廠方數據為八十至一百分鐘，測試過程中連續使用了六十分鐘，走動仍然靈活，只需約八分鐘已完成清理約一百六十方呎空間。售價：$3,498



【測試評語】 返回充電快夾準



特別針對清潔地毯效能作測試，SV-8020仍有不錯成績，兩個動力輪旁邊設有保護罩，能防止頭髮捲入，而前方兩支俗稱「曱甴鬚」的清潔掃增加了細小塵掃，阻止毛髮捲入摩打軸心。多次測試發現，吸塵機返回充電快夾準，比只用紅外線感應款式準確得多。







