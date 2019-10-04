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﻿【其他選擇】 分離式設計

2019-10-04 列印
﻿【其他選擇】 分離式設計
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　　DEEBOT R98屬二合一設計，吸塵機械人可分離成手提無線吸塵器，並加入全自動清塵技術，毋須手動清理集塵箱。其專利Smart Navi雷射導航有助建立虛擬地圖，並內建語音提示功能，不必經常檢查清潔情況。

售價：$7,398

查詢：8009 01736
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