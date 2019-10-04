﻿HELLO KITTY環台列車

坐火車遊台灣，本來已別具風情，若有人氣卡通人物「加持」，便更添樂趣。遊遍全台灣各地的觀光列車「環島之星」，今年7月進行大變身，把多列車廂化身成為Hello Kitty的七彩貓舍，再配合眾多「打卡」靚位、精采遊趣及可口美食，令火車旅程變得更好玩！文、圖：韋利



鳴謝：台灣觀光局、中華航空、永安旅遊



以Hello Kitty為主題的火車遊趣，不一定是日本的專利，台灣唯一的環島觀光列車「環島之星」，今年7月便花上千萬元台幣進行大改裝，把其中的六節車廂變作萌氣十足的彩繪專列，由化身為小旅人的Hello Kitty作主角，通過由觀賞金針花的「繽紛花漾」、探訪台灣稀有鳥獸的「寶島動物」、品嚐臭豆腐及水果冰的「在地美食」、一起泡溫泉及放天燈的「環島之旅」、在城市唱KTV及學陶藝的「樂遊體驗」，以及拜訪廟宇古蹟的「文化巡禮」等六大主題彩繪，配以每節車廂的不同設計，繽紛可愛！



作為Hello Kitty主題列車，豈能只有漂亮外觀？踏入車廂，立時猶如置身彩色世界，只見每節車廂除以不同色調粉飾，吉蒂貓更是無處不在，不論是牆身、天花、桌面或地板，均滿布Hello Kitty的圖案及標記，感覺有如走進七彩「貓窩」一樣，最好玩便是座椅的頭枕墊，以及服務員推着的美食手推車也可找到貓蹤！



值得留意是環島之星是一輛「郵輪式」觀光列車，除會按中台灣、東台灣、南台灣或環島行等不同路線提供列車服務，更會推出包括在地住宿連餐膳的兩天至七天行程，只要作客車上，大家便可跟Hello Kitty一起同遊！



車廂娛樂豐富



Hello Kitty列車車廂內還有許多精采的娛樂項目。事實上，六節車廂經過變身後，便增添了不少設施，除設有全視野的明亮觀景窗及有三百六十度旋轉座椅的商務車廂，最受歡迎的便是兩列美食餐卡，當中黃色主調的一卡，更設有站立式觀景吧桌，客人在此除可點來美食品嚐，更可購買明信片及文件夾等列車限定Hello Kitty精品。



更叫人驚艷的，定要數另一列餐卡，這裏除闢有面向車窗的觀景座位，讓乘客靜靜欣賞沿途景色，整列車廂更用上粉紅色佈置，加上還有吉蒂貓及蝴蝶圖案等可愛打卡位，絕對是萌得徹底，只見不少貓癡美女都抵受不住這股魔力，紛紛在此瘋狂Selfie！值得一提是這節車廂其實也是活動車卡，有擂茶及手工藝等免費DIY體驗，最適合大家在行程中參與。若有大群好友同行，更不可錯過來到娛樂車廂，這個以藍天海洋彩繪粉飾的車廂，除是打卡熱點，更附設每月更新歌曲的卡拉OK設施，供客人免費玩樂，大展歌喉！



網頁：eztravel.com.tw/activity/formosa/express/touristtrain/