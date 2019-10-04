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﻿PS4勁作平價入手

2019-10-04 列印
■「PlayStation Hits」系列。
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　　「早買早享受，遲買平幾嚿」這句話，在遊戲界一樣適用，好像PS4的「PlayStation Hits」系列，便精挑細選高質好Game，再以超值價錢重新推出，以惠及曾經錯過的機迷。SIEH今天起再加推三款遊戲，分別是動作冒險經典《God of War》、《Uncharted: The Lost Legacy》，以及賽車遊戲《Gran Turismo Sport》，畫一以優惠價$148發售。

　　此外，配合小島秀夫新作《Death Stranding》推出，廠方亦特別加推PS4 Pro限量版，以白色啞面為基調，配上兩個勾劃出世界地圖的BT手印，同時配搭橙色半透明DualShock 4手掣。此限定版售價$3,180，將於10月11日（五）起於全線PlayStation Platinum Shop接受訂購，預訂另送Death Stranding限量證件套。文：Joe
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