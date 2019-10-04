此外，配合小島秀夫新作《Death Stranding》推出，廠方亦特別加推PS4 Pro限量版，以白色啞面為基調，配上兩個勾劃出世界地圖的BT手印，同時配搭橙色半透明DualShock 4手掣。此限定版售價$3,180，將於10月11日（五）起於全線PlayStation Platinum Shop接受訂購，預訂另送Death Stranding限量證件套。文：Joe
PS4勁作平價入手
此外，配合小島秀夫新作《Death Stranding》推出，廠方亦特別加推PS4 Pro限量版，以白色啞面為基調，配上兩個勾劃出世界地圖的BT手印，同時配搭橙色半透明DualShock 4手掣。此限定版售價$3,180，將於10月11日（五）起於全線PlayStation Platinum Shop接受訂購，預訂另送Death Stranding限量證件套。文：Joe
暴力示威不息 旅發局艱難決定 單車節 美酒巡禮 急煞停
受反修例示威影響，香港旅遊發展局宣佈取消在十月十三日舉行「香港單車節」，而由十月三十一日至十一月三日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」亦取消，以確保旅客、市民和參展商的安全。 「香港美酒佳餚巡禮」為香港秋季盛...
2019-10-04
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曾發文稱妻喜懷雙胞胎 台中工廠大火兩消防殉職
昨日台灣又發生一宗重大事故，繼宜蘭斷橋後，台中大雅區一家工廠昨日凌晨發生火警，兩名消防員失聯四個多小時後直到早上被證實死亡。 火警在凌晨近二時發生，起火工廠主要生產烘焙原料、即棄餐具和存放南北雜貨，堆放大量易燃的紙類原料。因此火勢迅速蔓延，起火鐵皮工廠燒至變形、屋頂塌陷，火勢甚至波及旁邊稻田。 當局出動過百人救火，但兩名進入火場操作熱顯像儀的消防員失去聯絡四個半小時，消防成立快速救援小組在場搜救。清晨八點左右在火場內二樓夾層找到兩具被坍塌鐵皮屋頂壓住的遺體，已無生命跡象，確認兩人身份為失聯的消防員。 據報，失聯的消防人員為三十三歲謝志雄，台北市人、已婚、育有兩歲幼子，據TV...
2019-10-04
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特朗普形容是重大勝利 WTO准美向歐盟貨加徵關稅
由十月十八日起，美國將被容許向七十五億美元的歐盟貨品加徵關稅。據報美國已草擬初步關稅清單，包括飛機及農產品和奢侈品等。歐盟表明，無可避免亦要加徵關稅反制，但亦會尋求公平解決的方法。美國總統特朗普在會見歐盟成員國芬蘭總統尼尼斯托後形容，向歐盟貨品加徵關稅是重大勝利。 據世界貿易組織（WTO）早前裁定，美國對歐盟不當補貼法國飛機製造商空中巴士以損害美國同業利益的投訴成立，公佈容許美國向七十五億美元歐盟貨品加徵關稅，並於本月中生效。 美國已草擬初步關稅清單，涉及飛機和奢侈品等，稅率最高達百分百。歐盟表明美國加徵關稅是短視而且損害雙方經濟的做法。歐盟無可避免亦要加徵關稅反制，但亦...
2019-10-04
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屋苑紛錄低市價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳中心9座高層E室，面積384方呎，兩房間隔，成交價675萬，呎價17578元，獲同區上車客承接，低市價5%。原業主於16年以5...
2019-10-04
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經濟數據疲軟 製造業創十年低 傳聯局再減息 杜指升122點
美股在周三大幅低收後，周四早段曾受疲弱的經濟數據拖累，杜指一度挫近300點，而三大指數均跌逾1%；其後由於市場盛傳聯儲局本月將再減息托經濟，大市收復失地，一度回升。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時...
2019-10-04
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寧買當頭起 哈化做屠「夫」
哈化柏林進攻中場查維路迪路辛連續兩輪德甲士哥，領軍二連捷走出季初的低谷。教練高域滿意球隊近況，揚言只要保持水準今晚可於主場擊退陷低潮的杜塞爾多夫，將連勝紀錄增至三場，為免愈買愈熱，主勝宜及早下注。（Now670、有線611、651台、Fox+周六凌晨2:30直播） 經歷德甲開季一和三負四輪不勝後，哈化柏林最近連贏柏達邦和科隆，兩戰入六球攻力全面復甦。連續兩仗先開紀錄的荷蘭攻中查維路迪路辛豪言：「我已回復十足狀態，入球陸續有來。」 教練豪言添食 相反，杜塞爾多夫狀態不濟，德甲近五戰僅一和四負共失十球，故哈化柏林教練高域有信心今晚延續連勝走勢：「很高興能夠從擊敗柏達邦之...
2019-10-04
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除塵機械人 鏡頭掃描精準到位
放工回家還要清潔家居，的確疲累。最近有本地品牌推出外置水箱的智能導航除塵機械人，通過Wifi及特有掃描鏡頭自動繪製家居「地形」，用家甚至可用手機App，遙距指示除塵機械人「開工」，解決忙碌都市人的清潔...
2019-10-04
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轉天氣 索媽皮膚敏感 孫佳君買藥急救後 風騷晒火辣Body
45歲嘅兩子之母孫佳君，dry咗幾年唔急拍拖，坦言依家花時間工作、照顧小朋友及keep fit扮靚，根本無暇拍拖。日前一連兩日，見愛周遊列國歎世界嘅佢現身銅鑼灣，一日去釘耳窿；另一日就戴上黑超太陽帽等...
2019-10-04
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Shimba工作室——【中國式的加密貨幣 】Market Play By Uncle Ray
中華人民共和國成立 70 周年，已經躋身為世界第二大經濟體。數據上，新中國在經濟發展成就的確輝煌。從 1952 年到 2018 年，中國 GDP 從 679.1 億元人民幣升至 90.03 萬億元，實...
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馬場浮世繪——馬會擬更改十月兩賽日安排
雖然馬季只進行七次賽事，但期間馬會已決定取消本月下旬在從化馬場舉行的速度馬術比賽。另外上月十八日跑馬地夜賽，亦因安全憂慮而取消，需要申請押後補賽，再加上目前社會環境需要，有消息指出馬會擬更改賽期，本月二十七日星期日舉行今季唯一一次的跑馬地日馬，將改回在沙田馬場舉行。而接着的十月三十日沙田夜賽，則改回在跑馬地馬場舉行。現時只待賽事細節安排，然後再向民政事務局申請並獲得批准，便會正式落實。 馬場浮世繪
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