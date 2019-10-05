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﻿三折智選 優質家品

2019-10-05 列印
﻿三折智選 優質家品
Aeon Finlayson Oh How Lovely 牀單套裝 原價$350至$550 優惠價$181.5至$302.5
Good Idea 芝華仕CANNON三座電動沙發 原價$15,999 優惠價$8,690
IKEA Rosalill 半遮光窗簾 原價$79 優惠價$49
IKEA Tjusig 鞋架 原價$299 優惠價$149
SINOMAX S-Zero 按摩椅 原價$28,999 優惠價$14,999
Pricerite 59吋趟門電視地櫃 原價$2,799 優惠價$839（限售1件）
Simplylife Davis 茶几 原價$1,349 優惠價$404
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        想入手高質家具，不一定要大出血。九龍灣MegaBox便正舉行第六屆「家居電子節」，由即日至10月31日期間，場內近三十個家居用品商戶，將提供低至三折的家具、家品、家電優惠，識買一定趁現在出手！文：Lanita　部份圖片：陳鐵剛

　　MegaBox家居電子節分兩回進行，提供各類傢俬家電折扣優惠，第一回優惠至10月16日，其中最吸引包括三折入手設計時尚的Simplylife Davis茶几，而Sinomax S-Zero按摩椅更由原價兩萬多元減至接近半價，足足慳了一萬多元！

九龍灣MegaBox

查詢：www.megabox.com.hk
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