﻿潮玩大灣區 國際級科幻Show

高鐵和港珠澳大橋開通後，珠海、廣州、番禺及潮汕等地火速成為短線旅遊熱點，好像珠海長隆劇院全新原創劇目《龍秀》剛於上月初進行預演，二百七十度全景式環形舞台，配合三大環繞水道，帶來「水陸空」震撼觀賞新體驗！文：希信



圖：長隆劇院



新華社



星島圖片庫



粵港澳演藝新地標



港珠澳大橋正式通車後，北上短線遊方便得多，由尖沙嘴坐直通車前往珠海，最快只需七十五分鐘。談到新遊點，珠海橫琴長隆國際海洋度假區內的長隆劇院，剛推出全新原創劇目《龍秀》，旋即掀起國際演藝界熱論！



被譽為擁有亞洲「百老匯級」大舞台的長隆劇院，配合《龍秀》劇情而將場地融合「水陸空」設計概念，包括二百七十度全景式環形舞台、三大環繞水道、超過二百五十米長的三百六十度高空吊掛環形軌道，以及在觀眾區下有一條超過五米寬的巡遊通道。另外場內還加入了空中升降設施、空中飛行軌道及隱藏式飛行器等大型演藝設備，演出時，多達四十一部花車在觀眾四周巡遊出現，雙層水幕、水幕投影、升降噴泉等水陸空效果又會隨不同場景靈活變換，帶來與別不同的震撼視聽效果，令觀眾耳目一新。



冬奧精英設計道具



全場一百分鐘、共分為四幕的《龍秀》，由來自二十二個國家、三十多支團隊、三百多位精湛馬戲藝術家傾力演出。故事大致講述南海龍王七公主化身為漁女，並與男孩海鵬認識且相愛，但未能獲得龍王的祝福，兩人於是踏上「尋龍之旅」，穿越藍色海洋王國、綠色森林王國、黃色沙漠王國，以及紅色火山王國，最終獲得象徵愛情真諦的金龍！動人愛情故事通過雜技、舞蹈、滑稽表演、魔術、極限運動、聲樂、花樣游泳等多種藝術項目表現出來，過程可說是毫無冷場。



除了劇情和舞台設計外，道具都很值得留意，事關設計團隊聯合了不同國家的精英，設計了舞台布景和數十輛原創花車等大型道具，而其中舞台上的大樹、大船等實景道具，是由曾於2014年為俄羅斯索契冬季奧林匹克運動會設計製作大型道具的俄羅斯團隊負責，睇Show時記得落足眼力！



《龍秀》於每晚七時半在長隆劇院上演，門票價格分為普通座（約人民幣380元）及一等座（約人民幣480元），上長隆官網訂票有優惠！



《龍秀》



地址：廣東省珠海市香洲區橫琴新區富祥灣「珠海橫琴長隆旅遊度假區」



查詢：sc.chimelong.com