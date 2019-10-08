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﻿番禺為食點特多

2019-10-08 列印
■祈福繽紛世界內有近二百家食肆。
■賣串燒為主的「花和尚」，營業時間為下午五時至凌晨一時。
■祈福繽紛世界可說是個「飲食森林」。
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　　高鐵每日有超過三十班車，從香港西九龍站出發，前往廣州南站，車程只需約一小時。廣州南站離番禺很近，轉一程車便可到達新開幕的「祈福繽紛世界」，食玩買樣樣齊，各式食肆近二百家，全屬目前內地最受歡迎的品牌，除了晚晚大排長龍的鳳小館，以及近年人氣飆升的串燒店花和尚外，還有探魚、銀記腸粉、馮不記及蛙小俠等，要嚐遍，就要每個周末日北上！

祈福繽紛世界

地址：廣州市番禺區市廣路8號祈福新邨內

交通：高鐵廣州南站出發，步行至廣州火車南站，乘坐312路公交車至祈福新邨總站下車，步行約5分鐘即可到達。
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