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﻿文青聚腳潮點

2019-10-08 列印
﻿文青聚腳潮點
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　　24H Color由舊建築物改建而成，「H」代表Hotel、Happiness和Home，內有民宿及咖啡店，是近年不少文青的聚腳點。從高鐵潮汕站出發，乘坐公交高鐵快線汕頭西線，到中旅客運站後，步行至華僑大廈公交車站，轉乘12路車，到外馬新興路口站下車，步行約一分鐘即可到達。

24H Color

地址：汕頭市金平區外馬路165號

營業時間：11:00am至1:00am

查詢：+86 189 2394 7553
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