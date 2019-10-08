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﻿頂級酒樓歎茶

2019-10-08 列印
﻿頂級酒樓歎茶
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　　「韓上廔」可說是現時潮汕最頂級的酒樓，美食包括蜜香黑豚肉，以優質黑毛豬五花腩炮製，肥美爆油，減肥者也忍不住口！另外超巨型鹵水獅頭鵝頸亦是極品。前往方法是從高鐵潮汕站出發，轉乘公交車高鐵快線潮州線1路（K1）到南橋市場站下車，步行約十分鐘便到達。

韓上廔

地址：潮州市湘橋區鳳凰洲公園旁

營業時間：7:30amam至2:00pm、

　　　　　5:00pm至10:00pm

查詢：+86 0768 2244 888
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