  • 2019年10月8日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 副刊

﻿會潮州第一刀

2019-10-08 列印
﻿會潮州第一刀
Previous Next

　　從高鐵潮汕站出發，乘坐公交車高鐵快線潮州線1路（K1）到粵運公交公司站下車，步行約六分鐘即可到達「香得樂酒家」，門口大大隻字寫着「省級非物質文化遺產潮州菜」！駐場方樹光師傅別號「潮州第一刀」，名菜包括橙汁珊瑚鮑、富貴石榴球，以及紅燒明皮翅等。

香得樂酒家

地址：潮州市新橋路三利溪十六幢2-293號

營業時間：11:00am至2:00pm、

5:00pm至8:00pm

查詢：+86 0768 2895 142
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd