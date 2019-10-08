﻿安南（上）庶民美食

上月Fifi和好友到河內度週末，旅遊觀光外，更體驗越法美食，嚐過當地三數人氣名店精緻美饌，還是鍾情庶民美食，無論小店的春卷和河粉，抑或是老字號的咖啡館，均吃出滋味。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



古早味 老字號



Fifi和友人在地道老饕帶領下，前往位於河內舊城區大教堂後街的百年老店Cua Hàng Banh Goi，嚐嚐香炸小食，除了香脆外層裹着豬肉、配大頭菜、木耳和粉絲當餡料的鎮店炸枕頭糕Banh Goi（0.5美元）之外，還有Pho Cuon（0.4美元），鮮春卷沿用河粉片捲着牛肉，化身地道無湯越南牛肉河粉；至於沿用豬肉和酒薑漬豬皮炮製的酸春卷Nem Chua Ran（0.25美元），味道略為濃烈滯胃；而炸蝦番薯餅Banh Tom（0.5美元）及炸糯米球Banh Ran（0.2美元）惹味十足，前者恰如蝦多士，後者好比綠豆煎堆。



至於舊城區Hang Hom雞河粉街的人氣小店Pho Ga Khanh Beo，以嫩雞撈河粉Pho Ga Tron馳名，單看門前老雞豬骨共冶一爐的足料湯底，已略得知曉，盡吸湯頭精華的雞絲河粉，拌入漬甘筍青芒絲，配合香料高湯醬油汁，滋味無窮。



奧巴馬烤肉米粉



距離法區咫尺的Bun Cha Huong Lien，自從已故名廚暨飲食節目主持Anthony Bourdain邀請前美國總統奧巴馬，享用地道烤豬肉米粉Bun Cha配炸春卷及越南啤酒後一夜成名，套餐更以Obama Combo命名，主角豬肉米粉焦香四溢，然而肉質略為乾身，佐以魚露椒蒜湯汁提味。



夜市掃街



適逢周末夜市遇上鴨仔蛋Balud，除去蛋殼，內裏受精鴨胚的液體隨之滲出，味道好比一口暖雞湯。鴨仔蛋除了蛋黃及蛋白外，還有鴨胚胎，蛋黃口感Buttery且豐盛圓潤，而蛋白結實且韌度高。至於Banh Trang Nuong越式Pizza，分別以米紙及香葱蛋漿取代傳統麵糰及番茄抹汁，配合Salami豬肉腸香烤，以及牛油乳酪及番茄是拉差辣醬提味。



喫咖啡



河內的咖啡館多不勝數，屹立舊城區七十年的Cafe Lam更是Fifi最愛。老店牆上掛着殖民地時代藝術家以畫作換取咖啡的歲月足跡，Fifi請店主減半煉奶，混成濃烈香醇且味甘不澀的越南咖啡。至於元祖雞蛋同樣值得一試，逾百年歷史的Cafe Giang，於上世紀40年代以凍生雞蛋拌煉奶取代期時難求的鮮奶，炮製Latte風味的Egg Coffee；至於家中妹妹主理的Cafe Dinh，雞蛋咖啡則以吸睛拉花取勝，然而基底咖啡較哥哥主理的Giang相對淡雅柔和。



a. Cua Hàng Banh Goi



地址：52 Ly Quoc Su, Hàng Trong, Hoan Kiem, Hanoi



b. Pho Ga Khanh Beo



地址：22 Hang Hom, Hang Gai, Hoan Kiem, Hanoi



c. Bun Cha Huong Lien



地址：24 Le Van Hur, Hanoi, Vietnam



d. Cafe Lam



地址：91 Nguyen Huu Huan, Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi



e. Cafe Giang



地址：39 Nguyen Huu Huan, Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi



f. Cafe Dinh



地址：13 Dinh Tien Hoang, Hàng Trong, Hoan Kiem, Hanoi