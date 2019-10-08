﻿日本秋祭活動豐富

香港人遊日，不少為參與當地大大小小的秋祭活動，了解當中的日本文化藝術，但自從日本國駐香港總領事館於2016年起舉辦《日本秋祭in香港－魅力再發現－》後，港人毋須坐飛機前往日本，都可體驗當地的文化魅力！



第四屆《日本秋祭in香港－魅力再發現－》將於10月18日（五）正式揭幕，一如以往，活動為期約兩個月，內容非常豐富，超過一百項覆蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇的認證活動參與其中。



早前記者在活動記者會上與日本國駐香港總領事館大使兼總領事和田充廣傾談，他說日本與香港是十分重要的合作夥伴，活動目的之一是為感謝各香港市民對日本的支持與友誼，同時亦希望大家重新發現日本的魅力。



焦點活動如《日本電影節2019》（即日至12月8日）包括三大主題：電影節開幕節目、歌舞動畫《POP IN Q》，以及壓軸節目、展示沖繩獨特之處的「記敍沖繩：時‧地‧人‧事‧物」。另外，《繼承──日本非物質文化遺產》展覽將於10月12日（六）至11月3日（日）舉行，將展出過百件日本非物質文化遺產展品，包括陶瓷、金屬製品、漆器及木雕等。11月16日（六）香港迪士尼樂園美國小鎮大街亦會上演日本秋祭「德島阿波舞表演」，園內亦將提供多款以日本德島縣馳名的「鳴門金時」番薯製作的期間限定日本小吃。還有不可不提的是12月8日（日）舉行的《日本武道巡禮2019》，邀請修習日本武者同場獻技，向觀眾表演及介紹不同日本傳統武術。



文：希信 查詢：japanautumnfesinhk.net



