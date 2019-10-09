﻿香水新國度

有說香氣有股神奇力量，可帶領用家進入特定故事裏，令人迷醉。喜愛香水的你，家裏應該有不少經典收藏，且看今天推介的兩個新登港香水品牌，能否帶領你進入香水新國度？文︰Angel 圖︰蔡建新



精品香水 英倫熱賣



對精品香水情有獨鍾的人士，必要留意來自英國的EX IDOLO，這個首度來港的香水品牌由Tanya及Matthew這對情侶所創立，採用稀有的野生採摘沉香為材料，並以巧妙的蒸餾方法提香。提到氣味的神秘力量，Tanya即說出童年時被糕餅店的奶油味所吸引，相信香味有治瘉力量，所以一直以來都對香氣甚有研究，直到2013年與Matthew創立自家品牌。兩人早前來港開辦香水Workshop，原來最受歡迎除了品牌的首支香水Thirty Three外，另一名為Lucid Dream的香水亦大受歡迎，以白日夢為主題，香調糅合粉紅辣椒、白色廣藿香、煙燻桂花及玫瑰打造的木調，「這幾種香調融合後可以喚醒我們內心的想法和希望，另一方面也可有減壓作用，帶來愉悅的感覺。」Tanya及Matthew異口同聲提到研製香水的其中一個信念，是希望帶領用家進入不同的香氣故事裏，這也是香水的神奇力量。



Parfumerie Tresor



地址︰上環差館上街18號地下



查詢︰2711 5922



傳奇品牌 名人擁戴



法國香水品牌GOUTAL在銅鑼灣首設亞洲旗艦店，這品牌對於香港人來說可能比較陌生，不過其實這個充滿傳奇的法國香水品牌早已獲一眾明星名人所擁戴，例如奧斯卡金像獎最佳男主角里安納度（Leonardo DiCaprio）、已故的戴安娜王妃等，都是品牌的粉絲。甫走進品牌的旗艦店，已能聞到陣陣香氣，令人沉醉，新店裝潢方面，糅合優雅與華麗氣派，還設有房間供客人參與美酒香水體驗工作坊，找尋芳香故事。



La Maison Goutal



地址︰銅鑼灣百德新街27至47號



查詢︰hk.goutalparis.com/zh



