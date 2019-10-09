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﻿秋冬滋潤修護

2019-10-09 列印
﻿秋冬滋潤修護
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冬天皮膚乾燥，面部護理當然要更細心，后的其中王牌產品秘貼自生精華最近推出升級版，把原有的超紫河秘丹成份提升兩倍，更添加入了矜貴的冬蟲夏草及雪蓮，前者有助促進細胞形成及其自我修復力，從而使皮膚細胞變得年輕，充滿光澤。而雪蓮則有健膚作用。此外，由於升級版的秘貼自生精華質地為啫喱狀，比原有的更幼滑，容易推開之餘亦更易被吸收，特別適合冬日乾燥天氣。

文：Angel

查詢：2110 0323
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