﻿富豪V60 Vs. 奧迪A6 歐洲兩大豪華之旅

文：彭志揚 圖：William
V60 T5：高性價比
全新富豪V60一式三款，包括入門190ps馬力前驅T4 Momentum（$439,800起），以及250ps馬力四驅T5 Inscription（$569,800起）及圖中所見T5 R-Design（$579,800起），後者內外包裝豪華跑格，配套如12.3吋數碼表板、中控台9吋觸控屏幕、360度鏡頭、自動泊車系統、Harman Kardon音響、四區獨立冷氣及玻璃頂等應有盡有。
2.0 Turbo引擎配搭8速Geartronic波箱，加速敏捷爽快；運動化懸掛加上四驅，在迂迴山路飛馳靈活穩定，車身雖然長，轉彎抹角不論盡，駕駛感似跑車。
A6 Avant：空間巨大
奧迪A6 Avant 45TFSI Quattro早鳥優惠價為$652,000起，如多加兩萬元（連稅）便可配置包括360度鏡頭、氣氛燈、四區獨立冷氣、電動尾窗簾連等在內的Prestige Package套餐。圖中版本加有最頂級Prestige Package Plus套餐（另加四萬元，連稅），除上述設施，還有Valcona皮革座椅、19吋胎軨及B&O音響等，車價$692,000。
A6 Avant車長4.94米，比V60（4.76米）稍長，尾箱容量高達1,680公升，車廂更闊落。2.0 Turbo引擎配合7速S-tronic雙離合器波箱，力量感不算猛。四驅操控十分穩健，懸掛軟硬適中，駕乘感豪華舒適。