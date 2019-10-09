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﻿學習投入每個溝通

2019-10-09 列印
﻿學習投入每個溝通
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　　都市人生活壓力大，要懂得放鬆，重整一下身心狀態。慈山寺繼今天夏天推出青年夏令營，並以「快樂咫尺」為主題後，10月14日（一）至16日（三）又為本地大學生準備了Unplug U Camp 2019，主題重點是「Unplug」，說的是與社交媒體Unplug，帶年輕人進入一個寧靜、和平的心靈空間。其實莫說年輕人，成年人都非常依賴電子產品，是時候學習克服這習慣，認真對待身邊的人和事，全情投入每一個溝通，真正投入我們的生活。

　　據知，慈山寺將於明年2月中旬舉辦「善念科學與應用」課程，為注重心靈健康人士和團體提供進修機會，並於職場、社區豎立正面文化。完成三小時「持續專業發展」課程參加者，將獲由慈山寺/慈山學院及柏克萊加州大學聯合簽發的「出席證書」。文：希信
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