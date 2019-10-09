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每日穿搭：喇叭褲都可以好潮，現在潮流興型格boot cut牛仔褲！

2019-10-09 列印
每日穿搭：喇叭褲都可以好潮，現在潮流興型格boot cut牛仔褲！
Boot cut牛仔褲的小喇叭聲型褲腳可顯瘦，上身穿上百搭短身白tee，輕鬆穿搭成型格潮人！
除了9分褲，還可試試7分boot cut牛仔褲和特別剪裁的褲腳，例如流蘇不規則剪裁，就啱晒有型有格的你！
話到明boot cut點可以唔襯boots！boot cut的原意本來就是可穿boot的設計，深藍牛仔褲就襯大地色boot簡直型到爆！
配上高跟鞋更顯高貴優雅，boot cut牛仔褲簡直是鞋子的百搭神器！
把上衣紮進牛仔褲亦是型格穿搭秘訣，顯高又顯瘦！
隨意配上飄逸背心更顯率性型格！
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一提起喇叭褲，大家就會聯想起誇張、老土、七八十年代的感覺，但潮流穿搭翻新又翻新，舊有潮流又會再次復興出現，並進行改良。喇叭褲來到今天已經改良成潮流型格的boot cut設計，類近喇叭褲但褲腳的喇叭形比較小，再融合牛仔褲元素，簡直是潮流型格之選！現在就看點圖看看潮人型格示範！

photo source: pinterest
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