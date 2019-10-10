﻿高溫炭香燒物

剛在北角開業的居酒屋「菊志炭燒」，除聘請日本工匠設計及安裝炭爐，還請來擅長製作日式燒物的杉原健治擔任主廚，他分享經驗：「炭火，就像一種獨特的香料。」舉凡高級食材如靜岡野生鰻魚和山口縣走地雞，只要經過備長炭的高溫燒製，無不透出閃亮的油脂，燻出迷人的滋味。文：郭悠悠 圖：褚樂琪



採用關東手法炮製



拉開沉實的趟門，迷人的炭火燻香奪門而出，引人垂涎，比任何美食照片或口碑都來得有吸引力。來自廣島的杉原健治外表很年輕，但看他將食材上鐵籤、翻串燒、塗醬汁、潑扇子等，神態顯得游刃有餘，始知他有十多年的扎實功夫。他對處理魚材如野生鰻魚、穴子、鮪魚面頰等特別得心應手。「我愛用關東手法，在烤製魚材途中罩上鍋蓋。這樣子能形成對流，以類似『蒸』的方式將魚的中心煮熟，又保留魚脂，吃起來不致像乾柴，同時也帶來一點煙燻香氣。」杉原先生耐心地解釋說。



除手法熟練，燒物美味的關鍵，亦在於那溫度高達攝氏一千度的日本備長炭爐。香港消防條例嚴謹，一般日本餐廳都用電爐烤製，但出品風味與明火炭爐相比，卻截然不同。因此店家特地邀請日籍工匠來香港，設計規格相符的炭爐；同時採購日本高級備長炭，為數十款日本時令食材添上難得的風味。



香濃惹味燒魚雞串



店內首推的魚類烤物，包括日本蒲燒野生鰻魚、炭火燒穴子及炭火燒鮪魚面頰，油脂豐盈，齒頰留香，最讓人回味。這裏亦提供日本和牛、豬肉及雞串燒，當中以雞類表現最出色，不但有雞皮、雞腎、雞翼、免治雞肉等多個部位，杉原先生更因應不同部位而購買不同的日本雞隻，就像雞腿肉會用雞味較濃郁的山口縣走地雞，燒雞翼則用上較大隻的四國走地雞，吃來肉味十足，配酒吃更是美味絕倫。沒想到連壓軸的土鍋也同樣出色，甘腴的金目鯛魚腩配以用柚子皮煮過的米飯，濃淡相宜，再次感受到主廚的用心和功架。



菊志炭燒



地址：北角馬寶道28號華匯中心地下6號舖



查詢：2885 8830