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【#搶先直擊】香港Tiffany Blue Box Cafe！做柯德莉夏萍食Tiffany早餐兼打卡！

2019-10-10 列印
【#搶先直擊】香港Tiffany Blue Box Cafe！做柯德莉夏萍食Tiffany早餐兼打卡！
今次Tiffany Blue Box Cafe店如其名設計成水藍色的盒子！
牆壁通透透明，透入外面的自然光線，相當夢幻！
餐具餐桌都是清一色的水藍色，簡約得來又充滿Tiffany特色，讓用餐經驗更賞心悅目！
Tiffany Blue Box特色吐司( $178)：方形吐司超可愛！除了加有Tiffany blue的點綴，內面更加有香蕉焦糖醬，再伴以焦糖香蕉，口味相當清新！
The Blue Box Cake： 在紐約店已超人氣的禮盒蛋糕！除有Tiffany blue的精美用色造型供大家打卡，今次更製作香港獨家味道！
蛋糕切開時就見到內層的海鹽焦糖及白芝麻慕絲，與杏仁朱古力及朱古力海綿蛋糕相間，相當吸引！
Tiffany 下午茶($688 / 2位)：最別具Tiffany特色的有「Tiffany鳥巢」，以脆米粉伴棉花糖朱古力；「香檳珍珠」以白桃果蓉及香檳啫喱製成；「Blue Box閃電泡芙」飾以Tiffany Blue糖皮，包裹咖啡忌廉；「士多啤梨三重奏」用士多啤梨、忌廉慕士及啫喱仿製成真的士多啤梨；「玫瑰忌廉慕絲」
花生醬班戟($188)： 淋有Tiffany自家製朱古力花生醬，伴有海鹽牛油及脆卜卜的蜂巢糖脆，聽到都流晒口水！
龍蝦扁意粉( $368)：醬汁以龍蝦蝦頭及蝦殼熬煮超過12小時， 加入干邑調製而成。
巴黎之花特級乾型香檳($150 / 1杯)：Tiffany blue棉花糖球倒入接骨木花汽水、伏特加等
瞬間溶化成一杯Tiffany Blue夢幻雞尾酒！
仲有各款 Tiffany 精品！
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大家如果有看過經典電影《Breakfast at Tiffany’s》都會不忘電影開始，柯德莉夏萍如何站在紐約Tiffany店窗前吃著早餐觀看店內珠寶的經典場面！現在各位姊妹現在都可以站在Tiffany店窗前，做柯德莉夏萍吃Tiffany早餐兼打卡！因為Tiffany Blue Box Cafe終於嚟到香港！小編搶先去了，現在就逐一話俾大家知邊幾款必食Tiffany特色早餐及菜色，仲有一定不能錯過的打卡靚景！現在就按圖看看香港Tiffany Blue Box Cafe有多夢幻！

地址：尖沙咀北京道一號2樓7-8號鋪

查詢：3462 7148

開店日期：2019年10月14日

開放時間：8:00AM - 10:00PM ，last order 9PM (Mon - Sun)



文：Lanita Lau                 圖：陳鐵剛

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