﻿30秒預熱USB充電熨斗

德國寶最近推出的旅行熨斗，採用USB充電設計，外形小巧，開機後三十秒即熱，熨完衫有剩餘電量，還可替智能手機充電，非常實用！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：3110 2030



備三檔熱度選擇



本地品牌德國寶推出全新旅行熨斗（型號：IRT-16），外形完全不似傳統熨斗，驚喜設計還有採用USB充電，而且簡單一鍵操作，備有三檔熱度選擇，可熨不同類型物料。IRT-16整個電路系統經重新製作，發熱電源來自手柄充電池，可於三十秒內達到合適溫度，使用時亦毋須外接電源。



IRT-16外形設計很適合收藏於行李箱內，發熱板為水滴形，小巧之餘，又可增加熨衫面積，尖角位可深入衣領位置。由於面積愈大，耗電量愈高，所以新系統的發熱表面，只是手掌大小，但絕對夠用。



熨斗重量約350g，由於沒有專用接線，不太佔行李箱空間及重量。發熱器是陶瓷底板，光滑平順，比一般不鏽鋼底板耐用，可以防黏衣服，沒有清潔也不會生鏽。熨斗熱度頗高，廠方數據指，溫度可高達攝氏二百六十度，阿卓爸爸用雷射探熱計試過，輸出準確，熨衫時熱流失不會太多。售價：$699



【測試評語】 附送防熱矽膠套



旅行熨斗最重要是安全，不使用IRT-16時，只要放入附送的矽膠套，就可防止傷手。另外，IRT-16電池與發熱板有絕緣墊，無論怎樣按開啟的按鈕也不會啟動，使用時只要把矽膠拉開，操作簡單，手柄有一個「熨斗閃燈」，指示可以燙衫及其熱度，耗電量不高。