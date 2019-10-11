﻿【其他選擇】　　高效迷你掛熨

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天水圍倫常血案 刀殺16歲女失婚母圖自盡
天水圍發生倫常慘案，一名與丈夫離異、情路遇波折的女子，疑阻止十六歲女兒拍拖及經常外出，昨日疑與出走數天後返家的女兒爭執，有人一時激動取刀行兇，女兒遇害後，疑兇留下遺書並爬出窗外危坐，企圖畏罪自殺。街坊...
2019-10-11
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強調台日關係依然友好 台雙十節外賓比去年少
繼早前有兩個邦交國「轉軚」中國後，本年的台灣雙十節外賓人數被各界關注！據台媒比較，本年的外交訪問團人數比去年少了近百人，不過，就質量「補救」，不但有兩國元首還有美國議員出席，同時作非邦交國的日本更出動...
2019-10-11
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黑人女子足跡遍佈195國
曾在聯合國工作、變身成為旅遊達人的黑人女子納邦戈（Jessica Nabongo）創造了一項世界紀錄，成為第一個去過地球上每一個國家的黑人女子。納邦戈於二O一六年出發，本月六日抵達她列出的名單中最後一個國家：印度洋塞舌爾群島。聯合國現時共有一百九十三個成員國，所有成員國都留有她的足跡。其實，納邦戈還去過兩個只擁有「聯合國非觀察員地位」的地方，因此實際上她是去了一百九十五個國家和地區。 納邦戈在美國底特律出生，父母是非洲烏干達人。她持有兩本護照，希望藉著這項壯舉鼓勵和激發其他女性和有色人種實現夢想。 據《非洲新聞》報道，納邦戈決定在二○一七年嘗試挑戰這項全球壯舉。當時她只去過...
2019-10-11
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屋苑頻錄減價承接
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌太古城齊宮閣低層D室，面積580方呎，兩房間隔，原叫價1080萬，減至983.8萬獲承接，呎價16962元，成交價跌回同類單...
2019-10-11
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中美復談傳佳音三大指數齊漲 特朗普將見劉鶴 杜指續升150點
美國總統特朗普在社交媒體撰文，表示會和中國副總理劉鶴見面，市場憧憬新一輪的中美貿易會談將有成果，外圍股市昨晚向好。美股杜指周四早段曾升218點，升穿26550點，升幅相當於0.8%。標普指數以及納指，...
2019-10-11
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澳職開鑼 FC悉尼搶首球
新一季澳職今日拉開戰幔，揭幕戰由應屆總冠軍FC悉尼作客阿德萊德聯。客軍封王後在今夏友賽表現平平，澳洲足總盃又一早在三十二強出局，今仗勢難取開門紅，然而該隊保留大部分中前場主力，攻力有保證下料可像雙方近四次聯賽交手般三度率先取得入球，一於支持FC悉尼開出第一隊入球。（Now639，有線655、615及MyTV SUPER302台周五下午4:30直播） FC悉尼於去屆澳職季後賽決賽擊敗常規賽冠軍珀斯光輝，第四度成為總冠軍。然而該隊今夏無以為繼，近五場友賽只得一勝兩和兩負的劣績，足總盃又在三十二強出局，主場0:2不敵布里斯班獅吼，今仗未許樂觀。 近4次交手3度先入球 不...
2019-10-11
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30秒預熱USB充電熨斗
德國寶最近推出的旅行熨斗，採用USB充電設計，外形小巧，開機後三十秒即熱，熨完衫有剩餘電量，還可替智能手機充電，非常實用！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛 產品查詢：3110 2030 備三檔熱度選擇 本地品...
2019-10-11
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娛圈有愛 姐級藝人報紙包錢助渡難關 林子博感謝 Sammi古仔救老婆
林子博為了照顧罹患極罕癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期的老婆董燕君（Shirley）及一對年幼子女，心力交瘁，同時間合作十年，約滿TVB後無得留低。幸好娛圈有愛，本周三晚（9日），TVB《娛樂新聞台》...
2019-10-11
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Shimba工作室——【創新科技論壇】Market Play By Uncle Ray
今年初介紹過 5G（第五代流動通訊技術）嘅厲害之處，當中包括大寬頻、低延遲、高可靠、能夠和大規模裝置連接及可節省能源等優點。數據上，5G嘅傳輸速度比 4G 快一百倍（10 Gbps 對 100 Mbp...
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馬場浮世繪——遨遊戰士可配繫舌帶上陣
姚本輝申請替出戰明日第九場賽事的「遨遊戰士」在配備中加入繫舌帶。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「遨遊戰士」上仗於六月二十三日出賽時獲勝，當時僅佩戴環形口銜鐵出賽。小組亦就此事向十月四日沙田試閘策騎該駒的騎師潘頓作出查詢。 姚本輝解釋，「遨遊戰士」今季展開後恢復操練時，曾發出輕微呼吸聲，所以他在馬匹的配備中加入繫舌帶。他表示，「遨遊戰士」在其後所有操練及十月四日的試閘中均有綁上繫舌帶，而自從加了此配備後，該駒再無發出呼吸聲，加上「遨遊戰士」於十月四日的試閘中以首名過終點，他認為此駒於明日今季首戰時，佩戴此項配備將有助發揮。而騎師潘頓告訴小組，他今季唯一一次策騎「遨遊戰士」是...
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