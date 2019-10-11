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﻿【其他選擇】　　高效迷你掛熨

2019-10-11 列印
﻿【其他選擇】　　高效迷你掛熨
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　　Panasonic的掛熨器vmini NI-FS470，熱力高達950瓦特，可以作為掛熨和平熨。三百六十度全方位強勁蒸氣輸出，一樣三十秒迅速預熱，有陶瓷塗層底板，水箱容量五十毫升，蒸氣持續時間約四分鐘，可快速除皺褶同時除味殺菌。售價：$698　查詢：2733 3888
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