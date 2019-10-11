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﻿本土小說《全校》遊戲化

2019-10-11 列印
﻿本土小說《全校》遊戲化
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　早年台灣推出以學校為背景的恐怖遊戲《返校》，結果大受歡迎，先後移植至PS4及Switch，連帶改編電影都打破當地票房紀錄。而本地亦即將有「港版返校」遊戲面世，事關由百無禁忌創作、2013年開始在網上人氣討論區連載的校園驚慄小說《全校困咗喺學校入面出唔返嚟》（簡稱《全校》），繼出版實體書後，更落實推出遊戲版本，將由豐林文化授權Gameone開發，遊戲玩法與《返校》類似，不過因為場景是發生在香港校園，所以內容更地道、更本土，遊戲預計2020年在Steam平台上架。

文：Joe
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