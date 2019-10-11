【Shadow x 卜卜專訪】：Grand 時裝店的超級貓店長！

在土瓜灣的grand時裝店裏，有一位特別的店長！



牠是誰？就是超級貓店長卜卜了！



【卜卜這個超級店長怎樣聘請回來的】



Grand時裝店銷售總監Shadow和我們透露，當時公司有老鼠跑了進來，而Shadow和附近的寵物店店員剛好談到這個問題，對方竟建議Shadow在店裡養貓！初時Shadow認為專程養貓來捉老鼠實在太奢侈，但後來難以拒絕下就養了卜卜。不可思議的是，卜卜一來到店裡，就大展身手，在店鋪裡巡了一圈，把老鼠趕了出來！



【卜卜店長一日的工作】



在店鋪開張後3、4個月，只有4個月大的卜卜就加入Grand時裝店，為店鋪服務，至今卜卜已經7歲了，但仍很勤力地工作。每天早上，卜卜會刮指甲、跑圈。當客人來時，卜卜能分辨哪些客人喜歡小動物，會主動伏在客人旁邊。在顧客試衣服時，卜卜覺得漂亮便會點頭，覺得不漂亮便會擰頭轉向另一邊。



【卜卜開到大單了】



那天大雨淋漓，Shadow整天沒有做成一單買賣，非常擔心。直到晚上9點左右，卜卜在門口看鋪，便吸引了一位女士進鋪光臨。女士一下子買了8千多元的東西，卜卜還很識趣地親親女士的手，以表示感謝！卜卜不愧是店長啊，開單能力很強呢！



【「超級店長」是實至名歸的】



Shadow表示，卜卜「超級店長」的名號絕對是實至名歸的！有些客人不是來買衣服的，而是特意來探牠的！卜卜溫暖親切，又好像能聽懂客人的話，所以客人買東西時開心，走的時候也開心。能做到令客人滿意，這不正是店鋪經營的最高境界嗎？



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採訪 : Tina Ng



拍攝 : 黃頌偉



場地提供 : Grand時裝店



特別嗚謝 : Shadow and 貓店長卜卜



