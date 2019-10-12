﻿聲畫雙全 Panasonic4K OLED電視

如今想為家中升級電視，除了考慮畫質，音色同樣講究。Panasonic新推出的GZ系列4K OLED電視，追求逼真電影色彩還原以外，同時加強聲效體驗，不但裝有向上反射型的喇叭，還預設Space Tune功能，令環繞聲的包圍感進一步提升。文、圖：B1807 查詢：信興/2733 3888



HCX Pro處理器加持



Panasonic GZ系列OLED電視備有65吋的TH-65GZ2000H及TH-65GZ1500H，以及55吋的TH-55GZ1000H，全部擁有4K解像度之餘，更同時支援HDR10+、HLG及Dolby Vision格式，市場上實屬少見。說起畫質，GZ系列電視採用HCX Pro處理器，畫面色彩及亮度經由荷里活專業調色師Stefan Sonnenfeld調校，務求重現與電影原色一致的效果。除了播碟，現連觀看串流影像也有忠於電影製作人的色彩表現，事關GZ系列電視內置了Netflix校準模式，播放《Strange Things》等《Netflix》影視作品時，會呈現出與後製期間校色後相同的畫質。此外，GZ系列用上自家的4K Hexa Chroma Drive Pro顯示技術，以獨有的3+3原色逼真還原色彩，且今代可呈現多達十億種色彩，層次提升之餘，色域也同步擴闊。



首置向上反射型喇叭



新一代電視不但畫質要出眾，聲效也得震撼聽覺，故GZ系列電視支援Dolby Atmos音效之餘，更在機身喇叭下工夫，好像TH-65GZ2000H，不但配備多組前向型單元，還因應Dolby Atmos特性，在機頂裝上向上反射的喇叭單元，從而營造更立體的環繞聲，且總輸出達到140W。值得一提的是，由於電視的聲效會受擺位及環境影響，廠商特地加入了Space Tune功能，用家可以根據畫面指示輸入如安裝方式、牆壁距離、視平線等資料，電視即會自動調校出最佳音場。若想追求更震撼的重低音，新作可以經3.5mm耳筒輸出，外接有源式的SubWoofer。操作方面，GZ系列電視預載my Home Screen 4.0介面，畫面更為簡潔清晰，既保留着TV Anytime及Media Player 2.0功能，亦支援Audio Link雙向藍牙連接，可以無線播放手機或平板的音樂。