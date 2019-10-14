﻿內外革新HERO8 Black

如說上代的HyperSmooth影像穩定效果已令人大呼小叫，即將開賣的GoPro HERO8 Black肯定令拍友更覺驚訝，除了防震更強、影拍功能更多元化，經過重新設計的機身，接駁配件更方便之餘，還可以加裝一系列專用模組，化身Vlog神器。



內置接頭 模組擴充



先說機身改動， GoPro HERO8 Black賣相看似與上代分別不大，實際改用有助散熱的金屬物料，又把電池及插卡槽從原來機底移至機側，更重要是底部首置摺疊式固定接頭，如今不用再加外框，即可快速接上不同配件，且不用拆框亦可隨時更換電池。值得一提的是，由於今代換上固定式鏡頭設計，不能自行更換鏡頭蓋或加裝濾鏡一類配件。話雖如此，新作卻有一系列全新開發的Mod模組配件，可以擴充影拍功能，分別是整合指向性收音及提供兩個冷靴固定座的Media Mod（售價$650），當裝上Media Mod後，拍友還可在冷靴插上可以帶來200流明補光效果的Light Mod（售價$650），以及方便自拍取景的Display Mod（售價$400），一旦來個模組大合體，無論收音、取景或補光均更加專業及靈活，對Vlogger來說，簡直是大開方便之門。



HyperSmooth 2.0三軸防震



功能方面，HERO8 Black延續上代大受好評HyperSmooth影像穩定功能之餘，再進一步帶來HyperSmooth 2.0及HyperSmooth 2.0 Boost兩個增強版，且可以應用至4K/30p、2.7K/30p、1,080/120fps等大部份解像度與幀數。實際試用後，發現HyperSmooth 2.0防震效果比上代更強，根本不用再加裝穩定器，也可在顛簸路上拍得穩定的影像，加上新增地平線水平功能，配合App可以輕鬆修正畫面的水平面方向。此外，HERO8 Black內置全新的TimeWarp 2.0功能，好玩之處是可以在縮時拍攝過程中，一按切換至正常錄影速度，從而為影片加入一些有趣效果。其他新功能有熒幕捷徑、拍攝預設、窄角鏡頭模式、可錄製前後1.5秒影像的LiveBurst、全高清即時串流等，玩味與實用性同樣大增。



HERO8 Black



感光元件：12MP



儲存媒體：micro SD



電池容量：1,220mAh



體積/重量：66.3×48.6×28.4mm/126g



售價：$3,300



推出日期：10月下旬



文、圖：B1807



查詢：Microworks/2950 0175