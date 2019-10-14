﻿豐洲光影水世界

位於日本東京灣畔的江東區，自去年豐洲市場開幕後不但漸受遊客歡迎，區內更陸續建起多個大型旅遊設施，有如「水中美術館」的teamLab Planets TOKYO固然別樹一格，附近的月島更是日本文字燒的起源地，值得大家花點時間到豐洲探索。



不說不知，現時看來熱鬧的東京江東區，其大部份區域原是利用1923年關東大地震的瓦礫填海而來，猶如將昔日首都的繁華再現，對東京人來說，可謂別有一番意義，而江東區內最為人熟悉的必是豐洲（Toyosu），除因築地漁市場移遷當地，帶來了大量捧場客，近年大熱的多媒體電子藝術展權威teamLab，亦首次以「水」為題，開設了獨立展覽館teamLab Planets TOKYO，為參觀者帶來另類體驗。



要前往去年7月開幕的teamLab Planets TOKYO，最方便是乘搭私鐵「百合海鷗號」（ゆりかもめ線）於「新豐洲」站下車，由於參觀者眾，展館每天都會設下多個入場時段，大家最好預先上網購票，以免白走一趟。由於這次亦是teamLab首次以赤腳形式進行的展覽，所以進場之後，觀眾須先觀看一段影片，提示大家參觀時的注意事項，如全程需要赤腳、途中會進入水深及膝的地方等，若小孩同行得要特別留意。



看過影片，脫去鞋子，便可展開參觀旅程，室內環境幽暗，很多時都要靠地燈指示前行，很快便來到一條上斜的水道，感覺猶如一條光影瀑布，我們一邊涉水逆流而上，一邊想像頂端會是甚麼模樣，正感疑惑之際，我竟瞬間跌進漆黑的豆袋室，每一步都似落入泥沼般舉步維艱，那便躺下來休歇一會吧！



好戲陸續有來，緊接便進入璀璨的水晶宇宙，由玻璃及水晶反射出無窮盡的世界，感覺極震撼，也是最熱門的拍照打卡地點。再沿指示行，便會來到展覽的重頭戲數碼錦鯉池，走進水深及膝的迷幻大水池中，數碼錦鯉在自由暢泳，若碰上人還會即時游開，非常生動，讓人忍不住追逐嬉戲！值得一提是，壓軸除有迷幻波波池，更有teamLab最「耍家」的沉浸式劇場，觀眾到此都會躺於玻璃地板，欣賞四周以數碼投射的花花世界，身體如穿行於宇宙之中，全神貫注地看着花開花落，頓然忘記時間慢慢流逝。



teamLab Planets TOKYO



地址：東京都江東區豐州6-1-16



電話：81 5 7008 8335



時間：10:00-19:00（星期五、六、日及公眾假期部份日子營業至21:00）



門票：成人3,200日圓（約232港元），十二歲以下800日圓（約58港元）



網頁：planets.teamlab.art/tokyo



文、圖：Rachel 鳴謝：Jetstar