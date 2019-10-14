《Joker》小丑成魔之路極催淚！這是瘋癲世界的悲劇

近期說到最熱賣的電影莫過於《Joker》小丑，除了Joaquin Phoenix的精湛演出，他演活的小丑成魔之路亦極之催淚！有個前設必須先說，這套電影呈現的小丑，有別於之前小丑系列瘋癲、異常、無差別殺人的人物設定，此戲講述Joker披上殺人面具前如何被非人的社會制度、人性的陰暗及心靈的空虛無力逼於無奈反抗成殺人魔，其成魔之路讓觀眾看得極催淚。或許Joker很殘暴，但這個瘋癲世界強逼催化悲劇，事實上比Joker更殘暴。



Joker成魔前，Arthur Fleck是一個社會邊緣人，處身社會最底層，無權無錢無力仲要有病，慘到盡嘅Arthur每日返工好似只係為了讓他與無業老邁的媽媽吊命，咪又係你我他她的打工仔日常？是的，相信Todd Phillips同大家想法一樣，嫌Arthur不夠慘，加埋懶好人同僚陷害而被老闆炒退，連政府都撤回病人冶療和供藥資助，失去唯一可維生的收入和冶病來源，社會沒有提供幫助給他，貧窮的更貧窮，病的病得更重。他說的一句深深憾動小編：「像他這樣的大人物死了很驚訝嗎？但是我死了在路邊你們會踐踏我走過吧！」像他在底層的社會邊緣人，是多麼微不足道，多麼被社會忽略！



Joker本性是要帶歡樂給大家，如Arthur所說他整個人生沒有一刻是快樂的，不快樂的人給世界歡樂，簡而精地道出悲劇電影的序幕。Joker以自嘲當笑話，他其中一個笑話「小時候我和同學說要當一個喜劇家，當時所有人都大笑，但現在卻沒有一個人會笑。」引來全場大笑，但說穿了他悲哀的人生的確可笑，更可笑是連他也當自己的悲劇是笑話，自己讓自己成為別人消費的歡樂，自己讓自己被嘲笑，自己讓自己的人生變成小丑。



成魔前他是如此微不足道，沒有一點話語權，當遺棄他的親生父親在電視上宣告參選市長，大肆宣揚自己的愛心與正義，稱小丑為一個冷血殘暴的罪犯，但卻隻口不提小丑殺死的三個商人如何調戲婦女，欺負小丑，反而說他們生前相當善良好人。這個瘋癲世界上流有權的人就可把玩道德光環，底層的人卻只能摸黑生存。



最可悲的是小丑被逼至成魔時，社會才聚焦在他身上，結尾湧現的追捧小丑的群眾，「You are not alone」的隱𣈥讓觀眾看到Joker絕非個別例子，在瘋癲世界裡，Joker只是冰山一角。Todd Phillips塑造的Joker彷彿只有兩個選擇：乖乖地繼續承受不公平待遇生存，或是變成瘋癲殺人魔，去表達對世界的不滿。



文：Lanita 圖：《Joker》電影截圖