﻿台南左鎮 豪華野營樂

初秋是遠足露營的好季節，近年台灣野營大行其道，許多營區設施齊全而又服務優良，部份更提供舒適豪華的Glamping體驗，在帳篷內高牀軟枕，走出戶外又有滿眼綠意，若再以不同精采玩意和活動加持，更是住得有「營」！



熱愛大自然的遊人除愛在香港郊遊遠足，近年更開始轉攻台灣一嘗露營滋味，除因寶島有別富新鮮感的自然環境，更因當地有許多設施周全的露營地點。事實上，台灣的露營風氣愈來愈盛行，不僅全台各地都有理想的營地，不少更各具亮眼賣點，由擁有漂亮自然風光，又或是別樹一格的營區設計等等，總有一款能滿足露營人士的心意，像我這次到訪的露營樂1號店，便是7月初才開始試業的簇新營地。



屬台灣露營網站的「露營樂」向來以提供台灣各地露營區訂位，以及銷售露營用品及露營食材等服務為主，今回卻選址台南左鎮的深山之中，開設其首個直營的旗艦營地。在經規劃的園地內，不但備有自攜裝備的營區，讓遊人以自備或租借的營帳動手紮營，更矚目是可以體驗Glamping豪華露營的樂趣，只見廣闊草坪上早已搭起多個適合二人或四人入住的豪華帳篷，不論是帶點蒙古包風的蓮花帳篷、具美學露營鐘型帳，或是我所入住的非洲狩獵帳篷，每個不但面積極為寬敞，走進紮實帳篷內，更有齊餐桌、瓦斯爐、燒烤炊具、冷氣和潔淨地氈等齊全設備，其中超寬闊的雙人牀，更比不少酒店舒適，入住於此，確是既有置身草原的感受，又有豪華酒店的享受！



值得一提是園地更設有滑水梯、嬉水池、沙坑等親子遊樂設施，而在特別日子園地更會安排精采活動，像10月10日正式開幕之時，便有草地音樂會、夜空煙火秀和免費啤酒暢飲等等，若再來一趟烤肉大會，營地氣氛必定更為高漲！



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前往台灣須申辦入台證，網上辦理及自行列印出入境許可書免收費用，也可選擇抵台後辦理落地簽證。



網頁：www.immigration.gov.tw



乘中華航空前往台南，來回機票約1,708港元起，已包稅款及相關附加費用。



網頁：www.china-airlines.com



台南左鎮露營樂1號店豪華帳篷，平日每晚由730港元起。



地址：台南市左鎮區榮和里菜寮148之1



電話：886 2 2252 7966



網頁：www.easycamp.com.tw



www.twtainan.net（台南旅遊網）



www.taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）



文、圖：韋利



鳴謝：台灣觀光局、中華航空