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﻿香烤豬肉米粉 Bun Cha

2019-10-15 列印
﻿香烤豬肉米粉 Bun Cha
將豬腩肉和半份調味放入小盤，拌勻再醃15分鐘。
將免治豬肩肉和餘下半份調味拌勻，用手打成直徑約5cm的肉餅，靜待15分鐘。
明火碳烤至金黃色。
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　　河內地道名物Bun Cha香烤豬肉米粉，自前美國總統奧巴馬和名廚暨CNN飲食節目主持Anthony Bourdain，年前在河內的一頓庶民晚飯享用後舉世聞名。Bun意指米粉，Cha則代表豬肉，風味各異的豬腩肉片和豬肩肉餅先以香蒜、香芧、蜜糖和魚露預醃，再以明火炭燒，過程釋出五層腩肉的油香甘膄，而豬肩肉的膠質更滲透肉餅，不但入口Juicy，且同時散發焦香和炭烤香氣。而隨附甜酸醒胃的自家醬汁更是Bun Cha的靈魂，秘訣正在於魚露：青檸汁：糖：白開水那1：2：3：6的黃金份量比例；用時隨河內人將豬肉、香草、米粉和菜蔬一拼拌勻享用，樸實無華的地道午餐卻是滋味滿瀉。

材料：豬腩肉片/免治豬肩肉200g

調味料：香葱蓉、蒜蓉、香茅蓉、葱花、蜜糖、魚露、蠔油、椰奶、越南椰奶焦糖醬各2湯匙；

黑胡椒2湯匙

蔬菜：薄荷葉/紫蘇/金不換/青瓜絲/青木瓜絲/大豆芽/胡蘿蔔絲/生菜適量

醬汁：魚露1杯、青檸汁2杯、糖3杯、熱開水6杯拌勻，待回室溫再拌入蒜蓉和辣椒。

米粉：500g，按包裝指示浸煮。
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