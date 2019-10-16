﻿登場直擊 A220 Sedan小巧巨星

平治香港上周六、日（10月12日及13日）一連兩天，在中環新海濱舉行第二屆BAM Festival嘉年華會活動，一次過展示六款新車，當中A-Class Sedan四門小房車備受注目，首先開賣的A220 Sedan定價$389,000起，相比同型號掀背版貴約三萬元。



今年BAM Festival會場面積較去年大了一倍，車迷可一次過近距離欣賞到全部六款全新車，包括A-Sedan（A220，$389,000起）、B-Class（B220，$389,000起）、新改良版GLC（GLC43及GLC300未定價）、新版V-Class（V260，$653,000起）、電動車EQC400 4Matic（$998,000起），以及新款Actros 1845 Edition 1貨櫃拖頭（約$1,300,000起）。現場還可即場登記試車，還有多個不同工作坊、分享會，以至各式各樣美食車、電玩遊戲及服飾精品等不同區域；晚上還有音樂會派對，演出嘉賓包括許廷鏗，以及樂隊Dear Jane和Nowhere Boys。



據平治香港主席及行政總裁Frederik Gollob表示，今年BAM Festival規模比去年龐大，品牌找來五十個合作夥伴，提供不同種類體驗活動，包保一家大細都適合參與，他更透露今次活動吸引近二萬人網上登記預約參觀。現場所見最吸引車迷駐足欣賞是全新A220 Sedan，其體積明顯比同廠CLA細小，賣相跑格醒目，不過車價較相同規格及配備的五門掀背版A220貴了三萬元，如果再加上如AMG Line套餐或其他附加配件，車價可能很貼近大哥CLA250 AMG（$469,000），性價比不及後者吸引。



A220 Sedan規格



引擎：2公升直四Turbo



馬力/扭力：190ps/30.6kgm



傳動：7速半自動波，前驅



耗油量：6L/100km起



售價：$389,000起



查詢：2895 7339



文、圖：彭志揚