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﻿復古‧獸紋 秋冬首飾新時尚

2019-10-16 列印
﻿復古‧獸紋 秋冬首飾新時尚
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　　時尚飾品不但可加添個人韻味，而且更能讓簡單的衣服配搭變得多元化，Accessorize於今個秋冬就推出了多個新飾品系列。復古一直是時裝界的潮流，這亦是今季的重點主打，包括顏色鮮艷的塑膠耳環和手鈪、幾何及民族風頭飾、綴有典雅金屬飾扣的手袋等。今季還湧現大量Animal Print，各式各樣蛇紋、虎紋和豹紋等圖紋的單品，會是時尚人的Must Have Item，如帽子、圍巾和手袋等，都不乏新選擇，喜愛狂野性感造型的妳，今季必入。文︰Angel
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