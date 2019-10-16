【醫依筆寫】認識脊柱管狹窄症

一、何謂脊柱管狹窄症（Spinal Stenosis）？



脊椎管是由上下脊椎骨所連結形成的空心管，而脊髓及神經跟即位於其中。任何造成這個神經管管腔變窄的狀況，都可能造成神經遭受擠壓。常見成因是椎間盤凸出、黃韌帶增厚及骨刺等。







二、脊柱狹窄會有甚麼病徵？



1. 脊椎神經根症狀（Radiculopathy）：因為下肢的感覺神經受壓迫，所以在沿着神經支配範圍產生針刺痛感、下肢麻木無力、神經反射會變慢。



2. 間歇性跛行（Intermittent Claudication）：當走路或站立時會有小腿痙攣疼痛的情形，而坐下休息片刻疼痛就會緩解，若繼續再走不久疼痛就又會出現。另外，當脊椎伸展如站的姿勢時，小腿會有疼痛的情況，當脊椎屈曲如坐的姿勢時，疼痛就會緩解。



3. 長期反覆發作的下腰痛或腿痛（Back or Leg Pain）：酸痛、刺痛如放射狀傳至大腿外側或前方，臀部或腹股溝部、小腿或腳掌。酸和疼痛感多為雙側或左右交替出現。







三、檢查項目



1. 神經功能檢查：感覺、肌力、反射、大小便



2. X光檢查



3. 磁共振掃描（MRI）



4. 電腦斷層（CT）



5. 神經傳導、肌電圖等







四、脊柱管狹窄症的治療方式



（I）非手術治療方式（保守治療）



對於輕微或中等症狀的病人，非手術的方法（例如藥物控制或運動）可以幫助症狀緩解而使日常生活恢復正常。



1. 藥物治療：止痛、肌肉鬆弛劑、維他命-B、安眠藥；



2. 脊椎狹窄通常是慢慢的開始並且會長時間的發展。有的人可以藉改變姿勢而獲得緩解。舉例來說坐著或彎腰向前可以舒緩疼痛，是因為可以減輕對脊髓或神經根的壓逼。



（II）手術治療──神經減壓術



1. 當出現脊神經受到壓逼的症狀時，這些症狀包括：小腿肌肉無力、疼痛，且保守治療無效；



2. 嚴重的症狀會限制一個人的日常生活及影響其生活品質，假如經過三個月以上非手術的治療而症狀仍然嚴重，就必須考慮手術，治療是以神經減壓術為主要手術，但如併有椎間盤退化性疾病或脊椎不穩定，也應同時處理；



3. 當脊柱壓迫導致大小便失禁或困難時，此稱為馬尾症候群，這時需要立即手術處理，以免造成永久的大小便失禁。







陳沌吉醫生（骨科）



