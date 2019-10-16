【健樂人生】高血壓：無形殺手

我是醫生，也是病人，十五年前在一次例行健康檢查，發覺患有高血壓病，經檢驗血液和照X光，確定為原發性高血壓，本身並沒有甚麼病徵，遵醫服藥，兩年後增加多一隻藥，血壓得以控制。年輕時做醫生，高血壓和糖尿病為常晃慢性病，服藥即好，並未有多想，現在轉變角色成為病人，開始沉思我為甚麼會患有原發性高血壓？是否需要長期服藥？藥物是否有副作用？控制好血壓是否杜絕併發症，如心臟病，中風和眼疾？此病是否可以逆轉？



甚麼是血壓？血管的作用是輸送氧份和養料到細胞，和移走廢料和二氧化碳，血壓通常維持在一定度數，當細胞需要更多養份時，心臟會加大壓力和增加血液流通，導至血壓升高，但當血壓在靜止時超高（>140/90 mmHg）則被視為高血壓。



坊間很多降血壓藥物，各有優點和副作用，有效控制血壓亦不能杜絕心臟病和中風風險。



血壓受心臟輸出量和周邊血管阻力影響，這兩大因素受交感神經、副交感神經、荷爾蒙和周邊血管硬化程度控制。當人長期情緒緊張和睡眠不足，促使交感神經亢奮，導致血壓升高而不能回復正常而形成高血壓病，這是常見的原因。所以處理情緒減壓，改善方式是必須的方法。



周邊血管硬化亦會增加阻力，需要心臟提高輸出。當身體有過多毒素和自由基，則血管璧受損害發炎，產生班塊而導致硬化，失去應有擴張力。周邊血管亦受腎上腺荷爾蒙和交感神經系統影響，所以亢奮時候，血壓一定升高，久而久之，高血壓病就會產生。



明瞭高血壓的兩大原因，除服藥外，更可採取方法改善健康，促使血壓下降。首要任務是處理情緒和減壓，坊間很多減壓方法，如冥想、催眠、運動和瑜珈等，都會有效降低血壓，但充足的睡眠亦是必須的。



周邊血管硬化主要是身體自由基所引起的創傷和發炎，起因需要醫生檢查，測試化學物，重金屬和荷爾蒙水平，並減少自由基的產生。營養素如維他命C和E、硫辛酸（Lipoic Acid）、L-精氨酸（L-arginine）、鎂和鉀都有助降低血壓。另外飲食要減少過量鹽份，需要請營養專家制定適合的飲食方案。



高血壓病是多種因素引起，所以要依照醫生指導治療，除服藥外，可輔以改善生活方式，注意飲食，服用適當營養素，行之以時，高血壓病就會改善和逆轉。



服藥一世？不一定。







楊寶新醫生



1976年畢業於香港大學醫學院，繼而服務於瑪麗醫院骨科部門。2010年以改善中老年健康為目的，以教育病人為載體，推廣綜合醫療，與普通醫學相輔相成，預防和治療中老年人的慢性病。（shinsky@456health.com）



