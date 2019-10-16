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每日穿搭：小資女的氣質魔法！善用超好襯簡約風飾物！

2019-10-16 列印
每日穿搭：小資女的氣質魔法！善用超好襯簡約風飾物！
【 小資女簡約飾物穿搭法#1】小資女想展現個人氣質最輕鬆的穿搭方法就是善用簡約設計的飾物！你以為簡約就代表平凡嗎？小資女告訴你簡約飾物更加顯得你毫不費力就可以穿搭出氣質！利用簡單的線條和幾何圖案組合設計成的這雙耳環，就是簡約飾物的氣質魔法！
【 小資女簡約飾物穿搭法#2】不戴垂墜的簡約耳環，也可像這圖戴上不同簡約圖案的小耳環，像黑夜的星星和月亮，儘管遠看很細小，卻有令人目不轉睛的魅力！這就是小資女簡約飾物的穿搭秘密！
【 小資女簡約飾物穿搭法#3】簡約風飾物的好處就是，即使你同時戴上耳環、頸鏈、手錶等飾物都不會顯得多餘累贅！反倒顯得你超會穿搭，氣質滿溢！
【 小資女簡約飾物穿搭法#4】雖然說是簡約，但是飾物設計仍然可以千變萬化，例如手鐲可以嘗試雙線設計或戴多於一條，不用每次都只戴單線設計飾物那麼寡！
【 小資女簡約飾物穿搭法#5】交叉型線條的設計戒指也是很顯個性和氣質！而且相當百搭！
【 小資女簡約飾物穿搭法#6】也可嘗試多隻戒指配搭，但記得每隻戒指都必須設計簡約才不會顯得浮誇和難襯！相當多細節要注意，但這就是小資女可穿出氣質的秘訣！
【 小資女簡約飾物穿搭法#7】頸鏈方面當然也不忘簡約的原則，無論是鏈條還是鏈墜部份必須幼細精小！這樣你就可以當一個充滿氣質的小資女！
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好的飾物可以立即點綴整身嘅穿搭，即使是最平凡的T恤牛仔褲也可令你平凡的穿搭變得與眾不同、氣質立即提升！而簡約風嘅飾物既百搭又可輕鬆展示氣質，不會出現好看但好難襯的煩惱！現在就按圖看看小資女超好襯簡約風飾物穿搭法啦！

文：Lanita        圖： ig @fancyfancyaccessory, Pinterest



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