快速時裝的逆流者：環保時裝品牌 Tove & Libra

在快速時裝當道，大家都貪平、鼓吹不斷換新款的潮流下，仍然逆流而上，堅持時裝生產道德和環保的恐怕不多，但出身於製衣世家的Christian和Ivan卻依然堅持在香港創立環保時裝品牌Tove & Libra，傳揚環保時裝的信息，對抗快速時裝。



Christian和Ivan均出身於製衣世家，Christian 那邊是做梭織，Ivan 則是做針織，對於整個製衣供應流程相當熟悉，亦見盡快速時裝生產的浪費，例如每季都要生產大量款式而製造大量廢料。另外即使是名牌，它們都會用剩極多布料，因為沒有一個妥善處理情序，而最終送往堆田區，其中不乏相當優質上乘的物料。Christian和Ivan有見及此便創立了Tove & Libra，拿取這些剩餘卻全新的布料升級再造(upcycle)，設計出Tove & Libra的專屬系列。



或許乍看之下，Tove &Libra的衣服設計很簡單，沒有人們預期的花巧誇張設計，但作為品牌時裝設計師Christian 就說：「快速時裝或許好多款式供選擇，當中不乏花巧設計，但很多時人們會覺得難襯或不合身而棄置最終造成浪費。而簡單的設計就可以永恆不過時，讓人穿着更多、更易穿搭！而且我們亦很用心去選取衣服的布料和設計適合亞洲女性的版型，讓女性穿上身的時候感覺舒適合身、配搭得好，從而散發自若的自信。」



問及品牌名稱Tove &Libra的含意，原來其取於對香港女性的美好寄願，「Tove」取自丹麥女人的名稱，有出色的女人的意思；而「Libra」就是希望香港女性可以在繁忙都市生活中，透過他們的品牌衣服找到平衡。



為了可親身接觸他們的客戶，Tove & Libra 除了在網上設有網店，更不斷開設Pop-up store去和客人分享更多他們品牌的環保概念，教人們如何選取環保優質布料的衣服和怎樣洗或保養衣服令它們的壽命更長。



Tove & Libra pop-up store：



中環鴨巴甸街35號元創坊A座313號店



曰期：開至2019年11月24日，每日12 - 7PM



查詢：www.toveandlibra.com



文：Lanita 圖：黃頌偉



