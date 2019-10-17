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升級優惠 Clubman S 活力新色彩

2019-10-17 列印
升級優惠 Clubman S 活力新色彩
■0至100km/h需時7.2秒不算快，勝在駕駛感活潑又好彎。
■後排腳位闊落，並備有冷氣風口。
■尾箱最高容量達1,250公升。
■車廂中控台屏幕支援後泊鏡頭顯示，Harman Kardon音響為免費升級配套。
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        新改良版MINI Clubman Cooper S內外經過優化升級，雖然沒有驚天巨變大改動，不過代理現替首批推出特別優惠，免費添置價值近八萬元的四項原廠配件，令這輛潮格、豪華又實用的六門旅行車，增加號召力！

        新版Clubman一式兩款，除了今次試駕的2.0 Turbo引擎Cooper S（$409,800起），還有1.5 Turbo入門Cooper版（$329,800起），兩者享有升級優惠，首批最快明年初交付。

　　今次試駕的這輛Clubman Cooper S襯以一身Indian Summer Red全新橙紅色調，配合黑色車頂，其他外形改動包括新款LED頭燈、鬼面罩、泵把擾流和米字旗尾燈等。首批免費升級18吋胎軨、黑底色車頭燈、HUD投射表板及Harman Kardon高級音響，連稅總值達$79,042。其他配套如真皮座椅、倒車鏡頭和前後天窗等齊備。

　　這一代Clubman最大賣點是車廂闊落，可以舒適載五人（連司機），同時擁有闊落尾箱，對開式雙尾門格式也是有趣賣點。2公升Turbo引擎配搭7速DCT雙離合器波箱，加速敏捷順暢，配合跑車避震（車身降低10mm），轉彎抹角靈活平穩，活力十足。

Clubman Cooper S規格

引擎：2公升直四Turbo

馬力/扭力：192ps/28.5kgm

傳動：7速半自動波，前驅

耗油量：5.5L/100km

售價：$409,800起（優惠價連升級配置）

查詢：3193 6800

文：彭志揚　圖：William
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