升級優惠 Clubman S 活力新色彩

新版Clubman一式兩款，除了今次試駕的2.0 Turbo引擎Cooper S（$409,800起），還有1.5 Turbo入門Cooper版（$329,800起），兩者享有升級優惠，首批最快明年初交付。
今次試駕的這輛Clubman Cooper S襯以一身Indian Summer Red全新橙紅色調，配合黑色車頂，其他外形改動包括新款LED頭燈、鬼面罩、泵把擾流和米字旗尾燈等。首批免費升級18吋胎軨、黑底色車頭燈、HUD投射表板及Harman Kardon高級音響，連稅總值達$79,042。其他配套如真皮座椅、倒車鏡頭和前後天窗等齊備。
這一代Clubman最大賣點是車廂闊落，可以舒適載五人（連司機），同時擁有闊落尾箱，對開式雙尾門格式也是有趣賣點。2公升Turbo引擎配搭7速DCT雙離合器波箱，加速敏捷順暢，配合跑車避震（車身降低10mm），轉彎抹角靈活平穩，活力十足。
Clubman Cooper S規格
引擎：2公升直四Turbo
馬力/扭力：192ps/28.5kgm
傳動：7速半自動波，前驅
耗油量：5.5L/100km
售價：$409,800起（優惠價連升級配置）
查詢：3193 6800
文：彭志揚 圖：William