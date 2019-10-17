﻿珠寶盒咖啡店

Tiffany & Co.是美國著名銀飾品牌，它巧妙地配上炫目的知更鳥蛋藍，成功塑造獨特的形象，大受歡迎。其實品牌不獨賣首飾，最近The Tiffany Blue Box Cafe便把分店開到香港，新店外形如同一個珠寶盒，更從飲食方面展現品牌的魅力。



用品屬自家設計



雖然Tiffany & Co.以簡潔利落的設計風行全球，但不說不知，品牌創辦初期以銀製餐具享負盛名。2017年，品牌於紐約第五大道的旗艦店內開設首家咖啡店，並慷慨地把品牌自家設計的餐盤、杯具放在店內供客人使用。這嶄新概念，正是回歸基本，將品牌獨有魅力融入客人生活之中。



將於10月14日（一）正式開業的店舖，是The Tiffany Blue Box Cafe首家海外分店。店子開在北京道旗艦店樓上，乍看猶如一個精巧珠寶盒，直教粉絲急不及待「打開」它，一窺堂奧——這裏的擺設用品，包括雲石餐桌、茶杯、餐碟、調味瓶等，全都是品牌的自家設計，每件皆優雅而不浮華，剛好讓人感受到含蓄的幸福感覺。



知更鳥蛋藍美饌



眼前環境處處充滿亮點，但別忽略這裏美食和飲品。店內美饌根據香港人口味而設計，與紐約的大有不同，從細節看，已可體會廚師團隊的心思，以不同方法將夢幻的知更鳥蛋藍融入食物中，就像招牌雞尾酒Statement Blue，藍色棉花糖球放在雞尾酒杯，倒進混入了伏特加的接骨木花汽水，藍球慢慢融化成亮麗又易入口的雞尾酒，讓人驚歎。



甜點同樣匠心獨運，最能抓住記者眼球的是Blue Box蛋糕，外形與品牌的珠寶盒無異。原以為是飽膩的牛油蛋糕，怎料入口是輕柔鬆軟的戚風蛋糕、海鹽焦糖及白芝麻慕絲交疊，香濃好吃，但須提前預訂，適合與閨密一起分享。甜點吃多也許會膩，推薦點選Tiffany & Co.獨有的No.727紅茶，以中式紅茶、玫瑰、薰衣草、雲呢嗱等調配而成，溫潤淡雅。吃喝暢聚，在這裏的光陰美得如夢一場，離開前也可把店內杯子買回家，以紀念這天的良辰美事。



The Tiffany Blue Box Cafe



地址：尖沙嘴北京道1號7至8號舖2樓



查詢：2362 9828



文：郭悠悠 圖：何健勇