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﻿特殊物料製 強韌行李箱

2019-10-18 列印
﻿特殊物料製 強韌行李箱
■V4三十吋版本擴展的闊度約為5cm，擴充後仍有堅固的結構。
■Latitude用上波浪幾何紋加固，同時提升美感。
■Latitude有專用行李牌扣，不用掛在行李手把。
■壓扁至不同形狀，Latitude都沒有爆裂情況。
【測試評語】箱面可刻名 測試過程中，阿卓爸爸猛力將Latitude行李箱壓扁，由於內裏沒有物件支撐，行李箱自然凹陷起來，但很快又回復原狀。和Tumi其他產品一樣，Latitude可在行李箱上刻名，容易辨認。
【其他選擇】指紋辨識解鎖 Samsonite的EVOA Tech是三合一智能行李箱，設有指紋辨識解鎖功能，又獨家採用Panasonic全球首發Seekit藍牙定位追蹤裝置，掌握行李箱位置，並可於指定距離通過手機發出提示。箱身側手柄內置電子裝置，可量度行李重量，預防超重。 售價：$4,360（27吋） 查詢：2295 3622
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        選購行李箱除了考慮美觀因素，耐用程度亦非常重要，美國潮牌Tumi全新Latitude系列，便主打創新材料製造，能屈又能伸，就算成個阿卓爸爸跳上行李箱，都無損其形狀，經得起被擠壓考驗！

四角備有防撞蓋

　　阿卓爸爸買行李箱較講求實際，事關Check In後，行李箱沿輸送帶「登機」，沿途跌跌碰碰，「命運」難料，所以一定要留意行李箱物料是否耐用及經得起擠壓考驗！而美國行李箱潮牌Tumi，耐用程度值得信賴，品牌最近推出全新Latitude系列，採用特殊編織方式的自增強聚丙烯物料製成，外殼可適應極限環境溫度突變，避免「爆篋」，同時亦能承受強勁的擠壓和彎曲情況，加上夠輕身，可說是一篋走天涯之選。

        Latitude採用的特殊編織用上自家開發的SRPP Ballistic材料，此物料以100%聚丙烯複合材料製，經拉伸達到最大強度後織成面料，並以塗層法增強行李箱的強韌度、耐用性及靈活度，箱身四角有強化防撞蓋。測試時發現，就算成年人跳上行李箱形成凹陷，亦只須用手輕壓表面，即可迅速回復原狀。

        阿卓爸爸同時測試了Tumi另一新品V4系列，它採用多層聚碳酸酯製成，雖為30吋款式，但重量與26吋Latitude接近，最特別是中央可擴展5cm，不要小看這個幅度，實際容量可多出近三分一，適合愛瘋狂購物的旅行人士。一般硬身行李箱在按壓時，拉鏈邊最為受力，容易有不同程度損壞，但經過多日嚴苛試用，並沒有明顯損耗，耐用度頗高。售價：$6,190（26吋Latitude）、$5,990（30吋V4）

文：阿卓爸爸　圖：蔡建新　產品查詢：800 961 974
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