﻿特殊物料製 強韌行李箱

選購行李箱除了考慮美觀因素，耐用程度亦非常重要，美國潮牌Tumi全新Latitude系列，便主打創新材料製造，能屈又能伸，就算成個阿卓爸爸跳上行李箱，都無損其形狀，經得起被擠壓考驗！



四角備有防撞蓋



阿卓爸爸買行李箱較講求實際，事關Check In後，行李箱沿輸送帶「登機」，沿途跌跌碰碰，「命運」難料，所以一定要留意行李箱物料是否耐用及經得起擠壓考驗！而美國行李箱潮牌Tumi，耐用程度值得信賴，品牌最近推出全新Latitude系列，採用特殊編織方式的自增強聚丙烯物料製成，外殼可適應極限環境溫度突變，避免「爆篋」，同時亦能承受強勁的擠壓和彎曲情況，加上夠輕身，可說是一篋走天涯之選。



Latitude採用的特殊編織用上自家開發的SRPP Ballistic材料，此物料以100%聚丙烯複合材料製，經拉伸達到最大強度後織成面料，並以塗層法增強行李箱的強韌度、耐用性及靈活度，箱身四角有強化防撞蓋。測試時發現，就算成年人跳上行李箱形成凹陷，亦只須用手輕壓表面，即可迅速回復原狀。



阿卓爸爸同時測試了Tumi另一新品V4系列，它採用多層聚碳酸酯製成，雖為30吋款式，但重量與26吋Latitude接近，最特別是中央可擴展5cm，不要小看這個幅度，實際容量可多出近三分一，適合愛瘋狂購物的旅行人士。一般硬身行李箱在按壓時，拉鏈邊最為受力，容易有不同程度損壞，但經過多日嚴苛試用，並沒有明顯損耗，耐用度頗高。售價：$6,190（26吋Latitude）、$5,990（30吋V4）



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：800 961 974